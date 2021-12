«Tamazight et l'informatique: défis, opportunités et perspectives», tel est le thème du Colloque national qu'organise depuis hier, le Centre de recherche en langue et culture amazighes (Crlca) de Béjaïa par l'intermédiaire de sa division: «Traitement automatique des langues». Ce colloque qui se poursuit encore aujourd'hui, revêt un intérêt particulier pour la promotion de la langue amazighe à travers son intégration dans le domaine de l'informatique. «Dans le contexte de globalisation et de mondialisation technologique, il devient plus que nécessaire, voire indispensable, de consolider l'officialisation de tamazight par l'apport avantageux des technologies de l'information et de la communication (TIC), devenues un support important de la vie sociale pour les nouvelles générations», indique le communiqué du Centre de recherche en langue et culture amazighes de Béjaïa. Les spécialistes mettront l'accent sur l'interaction entre les deux communautés scientifiques- informatique et linguistique amazighes- dans l'objectif de contribuer à rattraper le retard qu'accuse tamazight dans ce domaine et, partant, à favoriser sa promotion. Dans ce sens, plusieurs interventions sont au programme de cette manifestation, dont le professeur Nora Tigziri, qui abordera la question de la base des données de corpus oraux et leur application. Mahdi Yahiaoui et Yacine Meziane aborderont une conférence sur la «mise en place d'une plate- forme numérique de la langue amazighe: conception et réalisation». Au-delà de ces objectifs techniques et scientifiques, l'autre but principal du colloque est d'offrir un forum pour une collaboration, entre les participants et l'échange des dernières informations techniques, la diffusion des résultats de recherche de haute qualité, la présentation des nouveaux développements, dans le domaine de l'informatique, appliqués à la langue amazighe.