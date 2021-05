Au moment où le juge de l'affaire de la tentative de vol d'un magasin-dépôt, à minuit, était en train de transcrire le dispositif du verdict du dossier des trois jeunes voleurs, des parents assis à proximité de votre serviteur, commentaient à voix basse, et pronostiquaient, à tout-vent! «Je ne pense pas qu'ils soient sévèrement condamnés puisqu'ils ne sont pas allés au bout de leur entreprise!» lance un vieux, probablement le père de l'un des condamnés. Mais lorsque la sentence fut sifflée par le président sur le siège, le même vieillard s'écria, «que c'était là de la hogra! Il n'y a rien eu!». En agissant de la sorte, le papa venait de prendre le risque d'être évacué immédiatement par les policiers prompts à mettre à la porte, tous les trouble-fêtes, quels qu'ils soient. Et au moment de quitter la salle d'audience, le tribunal et la localité, le parent, en l'occurrence le papa désabusé, fut abordé par le brigadier-chef qui l'informa que son fils méritait l'incarcération! «Oui, vieux! Il n'a eu que ce que la loi a prévu! Il est venu voler! Grâce à Allah et aux voisins, son plan est tombé à l'eau! Allah fait bien les choses: imaginez un seul instant que la bande fut armée! Ouh, là-là, on ne vous dit pas, car cela aurait été la criminelle avec tous les désagréments inhérents au crime, puisque qui dit criminelle, pense automatiquement, réclusion au lieu d'emprisonnement, mais auparavant ils auraient été appelés «accusés» et non plus simples «inculpés»! Finalement, avec cette inculpation, Hazim, Zouhir et Ramouh F, s'en sont bien sortis, car la prochaine grâce présidentielle, pourrait les toucher! Cette condamnation pourrait s'alléger et c'est tant mieux pour les familles éprouvées par la néfaste action de leurs enfants!