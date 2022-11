Organisé par l'Institut français d'Algérie depuis 2014, le Lab DZ a fait sa restitution à l'Institut Français de Constantine par la projection des travaux réalisés lors du Lab DZ 2022, (le laboratoire de création documentaire de l'Institut français d'Algérie), en présence des formateurs et des réalisateurs. Il s'agit comme indiqué par l'IF, d'«une formation destinée aux jeunes Algériennes et Algériens désireux de découvrir le cinéma documentaire dans toutes ses dimensions». Cette restitution, a déclaré la directrice de l'IF Constantine, Charlotte Aillet, « permettra de prendre connaissance des travaux (films, formes sonores et photos) réalisés par les participants à l'édition 2022 du Lab DZ», lequel a été suivie d'un échange avec les formateurs et les réalisateurs. Le public présent ayant désiré découvrir ces réalisations a eu le plaisir de visionner, les films d' El Marsem, de Nora Zair, Laajajbi de Redouane Benmansour et Rai Rayi de Walid Cheikh. Des films qui reflètent les maux de la société, les problèmes de la jeunesse, entre autres le quotidien des citoyens. Il était également intéressant de voir les documentaires sous des formes sonores qui traitent également du vécu des jeunes à l'image de Go all the way, de Wafae Imene Harrir, Jizo de Mohamed Farouk et Fawda, de Amer Yahia Chakib. La selection photo, ne manquera pas d'attirer l'attention de l'assaistance, avec celle de l'Incidence de Mohamed, La cité des dieux, de Aid Chater et Transe, de Ali Mehaoudi. Rien n'a été laissé au hasard ni pour impressionner, mais tout a été réalisé dans le but de transmettre un message, exprimer un malaise ou encore un appel à l'aide. En un mot, cette restitution a été une occasion de s'ouvrir sur un monde d'expression par image, par le son et par des films, mais c'est aussi une occasion, comme l'a si bien souligné la directrice aux jeunes de rejoindre cette activité culturelle pour extérioriser leurs pensées et leurs idées.