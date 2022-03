Les activités commerciales, qu'elles soient de nature commerciale, immobilière ou touristique, sont toutes parasitées par des acteurs informels. Attirés par le gain facile et sans aucune responsabilité civique, ces derniers s'invitent sans aucun scrupule dans un métier loin d'être maîtrisé. L'activité d'une agence immobilière n'est pas le seul créneau à souffrir d'une rivalité illégale dans touts les sens. Face à cette situation faite d'une concurrence déloyale, les autorités ne proposent aucune solution pour freiner cette

«pratique indigne qui ne cesse de mettre les bâtons dans les roues à la profession de l'agent immobilier», soutient un agent immobilier connu sur la place publique à Béejaïa.

Les courtiers illégaux et les bureaux d'affaires, à qui la réglementation interdit de se substituer à l'agence immobilière, s'activent intensément sur le terrain et prennent la grosse part du marché de l'immobilier. Une réalité incontestable. Le commerce de l'immobilier et du foncier se focalisent pleinement sur les courtiers, les intermédiaires et les intrus en tout genre, qui s'investissent sans le moindre scrupule dans ce créneau en amont et en aval. Pis encore, audacieux, frauduleux et conscients de leur délit, ces activistes se revendiquent ouvertement comme partie indissociable dans des transactions de ventes, de locations, au même titre qu'une agence immobilière agréée par le ministère de l'Habitat.

Délivrer un agrément, exiger un agrément ou mettre des restrictions draconiennes à l'exercice de cette fonction n'est que poudre aux yeux. Dans la réalité, n'importe quelle personne se donne le droit de faire ce travail sans se donner la peine d'exister en tant qu'acteur destiné à encadrer ce mode de transactions immobilières.

Dans ce brouillard, ces parasites travaillent tous dans la clandestinité et contribuent de la sorte à la destruction de cette fonction qui ne trouve ni individu, ni loi et ni autorité pour venir à sa rescousse.

Pourtant, tout le monde est censé savoir que cette activité est exercée par une institution privée qui s'appelle «agence immobilière». Tout autre individu n'a aucun droit d'exister sous cette forme ni à parasiter et ni a perturber la profession d'agent immobilier.

C'est l'avis des professionnels, investis dans cette activité. Eux, qui s'acquittent de leurs impôts et qui sont responsables dans toute transaction d'achat de location ou de vente, sont dans l'expectative. Comment faire face à ce fléau? La question ne se pose pas seulement à cette catégorie de professionnels dans le foncier et l'immobilier, mais également à d'autres professions telle que celle des voyagistes et autres commerces. Cette débandade ne laisse pas indifférent. Dénoncée à maintes reprises, elle persiste avec tous les dégâts qu'elle occasionne aussi bien aux véritables professionnels qu'aux clients qui se retrouvent régulièrement dans des situations inextricables.