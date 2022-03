Les responsables hiérarchiques de la santé oeuvrent, à la faveur des nouvelles mesures prises dans le cadre de la réforme hospitalière, à métamorphoser le secteur, en créant une nouvelle dynamique. De prime abord, ils mettent le point sur la création de pôles d'urgences dans différentes régions du pays. Cette politique, validée par le département de Abderrahmane Benbouzid, revient, ces derniers jours, sur les lèvres des responsables du secteur, expliquant que «la finalité est de mettre en avant la nécessité de redonne au secteur l'image qui lui sied en mettant en place des hôpitaux spécialisés dans les urgences», conformément aux «instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné la création d'hôpitaux spécialisés dans les urgences». Lors de sa dernière sortie médiatique, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a fait état d'«un agenda varié, portant essentiellement sur des visites de travail et d'inspections axées essentiellement sur le volet des hôpitaux spécialisés dans les urgences». Selon son agenda, le ministre se rendra dans plusieurs wilayas du pays, comme Annaba, Bordj Bou Arréridj et Mascara. «Ces sorties entrent dans le cadre de la concrétisation de cet objectif», a-t-il indiqué. Les jalons de cette politique sont, contre toute attente, mis en place. Ainsi, l'hôpital d'Oued Tlélat, en chantier, sera reconverti en pôle des urgences. Cette transformation vient à point nommé, étant donné que ledit établissement hospitalier est situé à quelques encablures du centre semi urbain, à Oued Tlélat, en plus de sa proximité avec l'autoroute est-ouest. Ces atouts, selon les responsables locaux et hiérarchiques de la santé, lui permettent de se tailler cette stature de pôle régional au profit des habitants d'Oran et des wilayas limitrophes, compte tenu de la prolixité de la localité d'Oued Tlélat avec les wilayas de Mascara et de Sidi Bel Abbés. Évoquant les spécialités devant être assurées par cet hôpital géant, le ministre révèlera qu'il s'agit essentiellement de la chirurgie thoracique et de la chirurgie traumatologique, en plus de fournitures d'équipements médicaux et du matériel pour prendre en charge les cas d'accidents vasculaires cérébraux et d'angine de poitrine. «Tous les efforts seront déployés pour parachever le reste à réaliser de l'hôpital d'Oued Tlélat d'une capacité de 120 lits», met-on l'accent. Les travaux ont atteint un taux de 78% d'avancement. Le département de Benbouzid a été explicite, en insistant sur «l'achèvement du chantier avant le mois de juin de l'année en cours». L'hôpital de Gdyel connaît un avancement des travaux appréciable, en plus de la qualité de ceux-ci réalisés par une entreprise turque. Le ministère de la Santé mise amplement sur «le renforcement du partenariat avec les Turcs concernant la réalisation des établissements hospitaliers».