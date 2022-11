Forte d'une avancée incontestable, la finance islamique a franchi un cap important durant ces deux dernières années. Ce dernier s'est exprimé par l'extension à une plus large clientèle, sous l'effet d'une nouvelle législation basée sur l'intégration de ce mode de financement aux banques publiques. Un passage qui se traduit clairement par des résultats inédits, faisant état d'une évolution de l'ordre de 152% sur l'ouverture de nouveaux comptes.

Une avancée qui a engendré un engouement sans précédent des banques pour la formation dans ce domaine. C'est ce qu'a confirmé, lundi, le directeur des formations thématiques et spécifiques à l'IFB, Ali Benali, lors de la rencontre annuelle de l'IFB avec les responsables des ressources humaines des banques et des établissements financiers, expliquant que

«plus de 2 000 cadres du secteur bancaire ont bénéficié de formations spécialisées dans le domaine de la finance islamique au niveau de l'Institut de formation bancaire, de 2021 à ce jour». Il faut dire que la formation des cadres demeure la clé de la réussite de cette orientation économique qui jouit d'un écho plus que favorable, suite à la mise en place des nouvelles dispositions de facilitations et d'encouragement à l'investissement, et les nouvelles ouvertures en matière de produits dédiés à la consommation. Désormais la finance islamique intervient autant dans le financement de projets que dans le financement des acquisitions majeures des citoyens, telles que l'habitat ou les véhicules. Elle représente le socle de cette nouvelle dynamique qui ne peut occulter l'importance de l'inclusion d'une telle manne financière. C'est dans cette optique que le déploiement de la finance islamique pourrait impacter positivement les actions de la relance économique. Ses actions et ses résultats répondent aux exigences d'une clientèle avérée, mais isolée par les blocages et l'inertie qu'a connus l'économie nationale, durant des décennies. Son intégration aux canaux bancaires classiques renforce à plus d'un titre la cohésion entre les différentes réformes en cours. Autrement dit, le désenclavement juridique de ce mode de financement confirme, si besoin est, l'adoption d'une nouvelle vision économique, ou la multitude des réseaux de financement vise à capter toutes les niches financières susceptibles de relever les défis de l'heure. Il y a lieu de convenir qu'on est loin de l'ère des décisions qui s'apparentent à des caisses de résonance sans résultats sur le terrain.

Le fait est qu'aujourd'hui, les nouvelles orientations s'accordent pour un développement économique à la hauteur des attentes, mais également à la mesure des capacités existantes. C'est dans ce sillage que la formation, dans ce domaine, est en phase d'adapter ces principes à l'évolution de la situation économique du pays, d'autant plus que le capital humain et les compétences, pour mener cette mission, existent. C'est en ces termes que Benali a expliqué que «la formation est axée sur les bases de la finance islamique notamment ses aspects réglementaires et normatifs, ses produits et ses services et leur différence par rapport aux produits de la finance conventionnelle.

Le programme de formation de l'IFB a été enrichi de plusieurs thématiques, dont la dynamique commerciale, la gestion et le pilotage des risques, les services monétaires, ainsi que la cybersécurité».