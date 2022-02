Une rencontre internationale sur les langues se tient depuis lundi à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou avec la participation d'éminents chercheurs de renommée internationale dans le domaine de la linguistique. La manifestation abritée, précisément, par le laboratoire des pratiques linguistiques de la faculté des langues réunit des conférenciers de nombreux pays dont les recherches sont avancées sur le domaine, venus traiter une thématique relative à la «pratique et l'expression de l'affect via la langue».

Selon Fatiha Haddad, universitaire et auteure d'une thèse sur Ibn Khaldoun, la rencontre qui se tient via le moyen de la visioconférence réunit une cinquantaine de conférenciers de nombreux pays comme l'Egypte, la Jordanie, le Canada, la France, le Sultanat d'Oman.

La finalité est de mettre en évidence l'importance de la langue dans la formation de la personnalité de l'individu. Une thématique d'une importance majeure pour notre pays qui a beaucoup à faire sur ce plan, notamment au sein du système éducatif.

Les étudiants ont montré un grand intérêt aux conférences présentées via la technique de la visioconférence. Ils étaient nombreux, en effet, à venir suivre les communications et prendre note des travaux des chercheurs qui sont intervenus.

Des notes qui, pour beaucoup d'étudiants, sont très importantes étant donné qu'elles peuvent servir à l'émergence d'autres thématiques à traiter dans des mémoires de fin d'études et des recherches.

À rappeler également que l'université Mouloud Mammeri, à l'exception de la période marquée par l'émergence depuis 2019, de la pandémie de Covid-19, a toujours oeuvré à faire avancer les questions et la recherche dans le domaine des langues.

Des colloques et des séminaires se sont tenus au niveau de cette institution réunissant d'éminents chercheurs connus dans le monde pour leurs travaux. Durant les dernières années qui ont, en effet, précédé la pandémie, les étudiants ont été gâtés en la matière.

En fait, la recherche ne profite pas qu'aux étudiants, mais à l'environnement immédiat et lointain de l'université. Depuis le lancement de la politique du rapprochement de l'université du monde économique, cette institution a également participé à la recherche via des séminaires et des colloques.

L'université tient une place prépondérante dans la recherche qui doit englober tous les domaines de la vie nationale. Une recherche qui doit également s'intensifier dans le domaine des sciences humaines comme la sociologie, l'histoire et la psychologie notamment.