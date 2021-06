Le chef-lieu de la commune d'Annaba, connaît, depuis plusieurs mois, deux chantiers qui s'exécutent à une bonne vitesse de croisière. Relevant du secteur de l'hydraulique, le premier consiste en la rénovation du réseau d'assainissement, à travers le remplacement des buses du réseau d'évacuation. Cet équipement souterrain remonte à l'ère coloniale. De par sa position géographique, la situant au-dessous du niveau de la mer et en raison de la vétusté de son réseau d'évacuation, Annaba est classée parmi les villes sujettes aux inondations. Situation nécessitant la réhabilitation et la mise en place de nouvelles canalisations, afin de faciliter l'écoulement des eaux pluviales et celles de l'assainissement. Ce chantier, achevé à plus de 65%, va de pair avec celui des travaux publics, dont les travaux interviennent dans la même perspective, à savoir réhabiliter le réseau routier de la ville. Occasionnant par endroits, bien des bouchons et embouteillages, il demeure, néanmoins, satisfaisant que ces travaux aient touché toutes les grandes artères de la ville. Même les sens giratoires n'ont pas été épargnés. Selon des responsables du secteur des travaux publics à Annaba, ces travaux sont conditionnés par le respect du cahier des charges. En somme, le facteur norme prime, faute de quoi, l'entreprise en charge en subira les conséquences. Or, nos indiscrétions nous ont conduit à une vérité qui ne laisse aucun doute sur la qualité des travaux de ce projet d'envergure. Ce dernier a été confié à une entreprise publique, ce qui explique une réalisation répondant aux normes, pour ne pas dire parfaite. Il faut noter que la ville d'Annaba n'a jamais connu de chantiers de qualité. De tous temps, le bricolage était la spécificité des chantiers lancés ici et là, pour tel ou tel projet, le bitumage notamment. Le travail bâclé était légion à Annaba, puisque les marchés étaient soumis à une politique opaque. Des projets remportés par des entreprises majoritairement hors wilaya ainsi que leur main-d'oeuvre! le réseau routier de la ville d'Annaba a été refait dans l'intervalle de 10 ans, plus de 3 fois. Les imperfections apparaissent avec les premières pluies de l'automne. Avec l'hiver, ce sont les désagréments à la pelle, en raison de la détérioration rapide du bitume, fait loin de toutes normes et loin de tout contrôle technique. A priori, l'ère du rafistolage est révolue, du moins pour les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics à Annaba, puisque au grand bonheur des automobilistes, c'est un réseau flambant neuf qui fait office de route praticable, avec et pour la première fois, un système de drainage et d'évacuation, pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, loin du casse-tête de la circulation occasionnée par les flaques d'eau et les nids-de-poule. Pour l'heure, les deux chantiers de l'hydraulique et des travaux publics, font bon ménage pour la remise en état de deux réseaux importants pour le cadre de vie des populations. Jusqu'à la mise sous presse, les travaux dans les deux chantiers se poursuivent et devront toucher d'autres tronçons dans d'autres zones de la ville d'Annaba, pour une remise en l'état répondant aux normes requises.