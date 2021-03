L'huissier d'Hussein Dey jugé, il y a plus d'un mois, par la section correctionnelle du tribunal d'El Harrach (cour d'Alger) pour abus de confiance, fait prévu et puni par l'article 372 du Code pénal, a écopé d'un an ferme. Il ne reste au condamné qu'à interjeter appel. Au Ruisseau, le compteur redémarrera à zéro et une nouvelle bataille juridique aura lieu pour que justice soit faite. Cela nous change un peu des jeunes inculpés qui en sont à leurs premières bévues, qui encaissent sans coup férir les gnons de la justice en protestant, souvent au plus profond de leurs cages... thoraciques! Le prévenu d'Hussein Dey, un vieux routier de la voie «royale» des huissiers, ces officiers chargés d'appliquer la loi au nom du «peuple algérien», est visiblement mal à l'aise dans cette juridiction dont la notoriété a, depuis des lustres, dépassé les frontières de Tamourth! À El Harrach, l'inculpé a fait d'immenses efforts pour ne pas vaciller devant les assauts déstabilisants des victimes et de leurs conseils. La grande majorité des présents, dont des collègues venus voir un des leurs, traîné au prétoire pour une affaire qui n'aurait jamais dû l'être, se disent tristes que la justice soit appelée à trancher un contentieux entre hommes de loi! «Qu'en sera-t-il a la cour? Entre-temps, la victime attend que le parquet général aille au bout de ses prérogatives en arrêtant l'huissier qui continue à bosser malgré sa honteuse conduite, qui l'a mené à la barre!» Articule, amère, une des victimes d'abus de confiance et d'escroquerie, qui poursuit que l'Algérie et sa «nouvelle» République, commence d'abord et surtout, par une application saine de la loi, à commencer par la magistrature dont les juges du siège devraient se réveiller et passer à l'action, à condition qu'ils soient réellement libres de la tutelle!