Si l‘audience du mercredi de la tenue du procès, a eu lieu très tôt, le verdict, lui, a été donné vers les 13 heures. Messaoud Zioud, l'huissier d'Hussein Dey (Alger) a été condamné définitivement, mercredi, à l'issue de la lecture par Med Ayed, le rigoureux et froid président de la chambre pénale de la cour d'Alger, des verdicts de la semaine dernière, mis en examen! En effet, Messaoud Zioud, l'huissier-prévenu qui a écopé d'une année ferme, pour abus de confiance, en première instance, a entendu sa peine confirmée, sur les plans pénal et civil. Cependant, dans le dispositif lu par le juge, il n'est pas fait mention du fameux chèque, objet des poursuites! Bizarre! Sommes-nous devant un vide juridique? Ou bien faudra-t-il attendre l'arrêt de la cour d'Alger, qui sera prêt normalement dans une dizaine de jours pour être fixés! Car, au risque de nous répéter, une des victimes, qui est un vieil homme de loi, s'est étonné à la fin de la lecture du dispositif, du devenir de l'absence du «chèque». Attendons la fin avril 2021, pour être définitivement fixés! «Cette attendue condamnation par les victimes, est venue conforter les supporters des audiences équitables, finissant sur des verdicts justes: huissier ou pas, notaire ou pas, greffier ou pas, avocat ou pas, voire magistrat ou pas!», a commenté Me Mouloud Boubakeur, le vieux professeur à l'université d'Alger qui espère s'en aller de ce bas monde, avec la satisfaction de laisser derrière lui une vraie grande justice, celle dont ont rêvée les martyrs de 1954-1962!