Les services de la direction du commerce et de la Promotion des exportations de la wilaya de Mila ont pris l'initiative d'exposer et de vendre de l'huile de table, directement aux citoyens, sur les places publiques, notamment au niveau d'Aïn Essayah dans la ville de Mila.

Une opération menée également à travers plusieurs commune de la wilaya. Pour cette opération, trois camions à semi-remorques ont été mobilisés pour la mise en vente de 60 tonnes d'huile de table de différentes marques, soit un total de 7 698 bidons de 5 litres et bouteilles de2 litres, pour un prix de ,600 DA le bidon de 5 litres, apprend-on de source interne à la DCP de Mila. La démarche vise, selon les explications de notre source, à pallier à la pénurie aiguë enregistrée au niveau des commerces et répondre, ainsi, la demande des consommateurs.

La même source a fait savoir que le processus de vente de l'huile de table s'étendra aux 32 communes de la wilaya. Une opération appelée à être intensifiée au cours des prochains jours, afin d'atténuer les longues files d'attente que connaît le processus de vente sur les places publiques, et ce, jusqu'à la satisfaction de tous les besoins, tant que le produit est disponible. Une démarche accueillie favorablement par le consommateur, qui fait face à la spéculation, en dépit de la réticence de certains qui qualifient cette «démarche» de vente sur la place publique d'atteinte à la «dignité du citoyen».

Néanmoins, elle demeure, pour le moment, la meilleure manière de lutter contre le phénomène de la spéculation et, par ricochet, l'incivisme de certains citoyens ayant transformé leurs maisons en entrepôts de stockage, en prévision du mois sacré notamment. En attendant le retour à la normale, la direction du commerce de la wilaya de Mila compte intensifier et augmenter la vente de l'huile de table sur les places publiques des communes de Ferdjioua, Chelghoum Laïd, Oued Athmania et Tadjenanet, entre autres municipalités, pour être généralisés dans toutes les communes de la wilaya de Mila.