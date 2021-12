En application des directives et des instructions du président de la République et dans le cadre d'une série de réunions hebdomadaires programmées, dans le but d'accompagner les investisseurs afin qu'ils concrétisent et mènent à terme leurs projets, la cellule d'écoute et d'accompagnement des Investisseurs a réuni en séance de travail, le chef de l'exécutif et un groupement d'investisseurs. Les préoccupations et les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs ont été abordés en profondeur. Des instructions fermes ont été données aux membres du comité, afin de mettre en oeuvre les décisions relatives à l'accompagnement des projets abordés, lors de la réunion précédente. Il a été souligné leur importance, pour la création d'emplois et le renforcement de l'économie. Il faut noter, par ailleurs, la mise en place, récemment, du comité d'État chargé d'étudier et de suivre les dossiers des projets d'investissement, dans le domaine de la construction et de la réparation des bateaux de pêche maritime. Le comité est composé des directeurs des secteurs de la pêche maritime et l'aquaculture, de l'unité de gestion du port de pêche maritime, des travaux publics, des transports, des forêts, de l'industrie, de l'agriculture et le domaine de l'État.

Dans le cadre du relogement des personnes affectées par le dernier séisme, le chef de l'exécutif a présidé, hier, une réunion préparatoire pour démarrer prochainement l'opération. Au cours de cette réunion, à laquelle ont assisté les directeurs des secteurs concernés par le processus et les services de sécurité, les préparatifs du processus de relogement, ainsi que celui de la démolition des bâtiments une fois les familles transférées à leurs nouveaux logements, au niveau du pôle urbain, ont été revus, suivant un plan bien ficelé. Selon un communiqué de la wilaya, «le chef de l'exécutif a donné des instructions strictes au directeur de l'Office de la promotion et de la gestion immobilière, et aux directeurs exécutifs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le succès du processus d'expulsion», comme il a souligné et insisté sur «la nécessité d'impliquer les associations des quartiers concernées dans ce processus», dont le coup d'envoi n'est pas précisé.