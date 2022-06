L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a lancé, hier, un programme spécial pour la saison estivale, comme indiqué mardi dans un communiqué. Ainsi, six bus seront dédiés aux navettes «Nozha» reliant la gare routière du Caroubler vers le parc d'attractions de Ben Aknoun, le jardin d'Essai d'El Hamma et le Monument du Martyr, précise-t-on. Par ailleurs, l'Etusa a programmé, dans le cadre du Plan bleu, des dessertes vers les plages depuis les zones urbaines, notamment les nombreuses nouvelles cités «Aadl», à travers cinq lignes régulières: la place du 1er-Mai vers plage Aïn Benian/Staouali, station 02-Mai (Tafoura) vers plage Raïs Hamidou, station place des Martyrs vers plage Staouali, station Chevalley vers plage Aïn Benian/cité Belle Vue, et enfin cité Chaïbia vers plage Aïn Benian. L'entreprise prévoit également l'exploitation de 10 lignes spéciales, vers et à partir de nombre des points périphériques de la capitale. La tranche horaire opérationnelle de ces connections nouvelles sera de 08h00 à 20h00. Il s'agit des lignes reliant cité Houche El Gïazouz à la plage Kheloufi (Zéralda), cité chaïbia (Bir Touta) à la plage Kheloufi (Zéralda), cité Mohamed Maouch (Ouled Fayet) à la plage Aïn Benian, cité Abiziol 2 (Douéra) à la plage Kheloufi (Zéralda), cité Sidi M'hamed à la plage Kheloufi (Zéralda), cité Aïn El Malha (Aïn Naâdja) à la plage Kheloufi (Zéralda), cité le 1er novembre (Rahmania) à la plage Kheloufi (Zéralda) par les cités «Q22 et Q23» Sidi Benour et cité 1500 et «Q25» (Zaâtria), ainsi que la ligne reliant la station d'El Harrach à la plage Aïn Taya, la station Chevalley à la plage Sidi Fredj et enfin El Kerrouch à la Réghaïa plage par Réghaïa. Concernant les lignes de transport régulier, le service du jour s'étalera de 06h15 à 19h00 avec une couverture de 122 lignes avec 285 bus, alors que le service de nuit est prévu de 19h00 à 00h50 avec une couverture de 21 lignes et 21 bus, précise l'entreprise. En sus de ce programme de transport, pour le moins ambitieux et bienvenu, qui fait partie de l'opération Plan bleu, s'étalant du 15 juin jusqu'au 25 août prochain, des sorties en mer durant une journée complète et des séances de natation au niveau des piscines sont programmées dans le pays. Saisissant cette opportunité de vacances, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Tarek Kerrache, de la wilaya de Médéa, a indiqué que ces variantes estivales concernent tous les enfants, âgés entre six et quatorze ans, avec une priorité à ceux issus des communes enclavées et des «zones d'ombre». Des sorties vers les plages, sont ainsi programmées à partir du 20 juin de Médéa vers les villes côtières des wilayas de Tipasa et de Boumerdès pour six mille enfants ciblés par l'opération «plan bleu-mer», a précisé Kerrache. Afin de permettre aux enfants de profiter pleinement de ces virées en bord de mer, des camps d'accueil sont prévus sur place, selon ce responsable qui précise que les enfants bénéficieront d'une prise en charge totale, notamment en matière de restauration, durant ces courts séjours de «rêve». Des dispositions ont été prises en coordination avec la direction du transport et les collectivités locales pour assurer le déplacement des estivants vers ces villes côtières avec quatre à cinq rotations quotidiennes programmées.

Le Plan bleu-piscines, quant à lui, sera opérationnel dès le 15 juin et touchera pas moins de 28 000 enfants des différentes communes de la wilaya. Pour ce faire, sept piscines localisées à Médéa, Berrouaghia, Ksar El Boukhari, El Omaria, Ouled Antar et Tablat sont prévues par le plan. S'étalant du 15 juin jusqu'au 25 août prochain, l'opération Plan bleu inclut également des sorties en mer durant une journée complète et des séances de natation au niveau des piscines ouvertes à travers la wilaya.