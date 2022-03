À la veille du mois sacré de Ramadhan, les autorités du pays mettent les bouchées doubles pour rendre la vie facile aux familles algériennes. Outre la volonté de rapprocher les services publics du citoyen, durant le mois de jeûne, il est question de déployer une armada de mesures en vue d'épargner aux consommateurs les sévices de la faune de spéculateurs, souvent embusquée dans les recoins de l'informel et guettant la moindre occasion pour surenchérir les prix des produits. Le mois de Ramadhan qui s'annonce offrira-t-il l'occasion aux commerçants véreux de proliférer? «Que nenni!», répond le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Sami Koli. Selon ce responsable, il s'agit de couper l'herbe sous les pieds de ces prédateurs.

À cet effet, l'Etat prend les devants, puisque Koli annonce «des descentes qui seront effectuées dans les tout prochains jours pour débusquer les stocks destinés à la spéculation». Et d'ajouter que plus de 8000 agents de contrôle seront mobilisés à cet effet pour assurer la protection des consommateurs durant le mois sacré.

La lutte contre le commerce parallèle et autres formes d'irrégularités ne tarit pas. Koli affirme ainsi que le

secteur avait réussi à intégrer 4.000 jeunes ayant effectué l'opération d'inscription au registre du commerce jusqu'à ce jour, ce qui constitue «un indicateur positif quant à l'état d'avancement des opérations d'organisation du Marché».

Par ailleurs, informe la même source, le secteur oeuvre au parachèvement des textes juridiques relatifs à la concurrence, et ce, en vue de mettre le holà au monopole sur le marché.

L'on apprend, par ailleurs, que le Code des pratiques commerciales a été sérieusement dépoussiéré et fait l'objet d'une mise à jour.

Koli fait surtout état de l'élaboration d'un projet d'arrêté interministériel entre les secteurs du commerce, de l'Industrie, de l'agriculture et de l'intérieur, lequel est actuellement en cours d'examen, ajoutant que le projet en question concerne le tri des fruits et légumes en les proposant au consommateur selon la qualité et la nature, en sus de la fixation de leurs prix selon le principe du libre choix. Le secteur du commerce oeuvre, en outre, en coordination avec les secteurs concernés, dans le cadre des groupes de travail, au contrôle des documents nécessaires en coordination avec les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les artisans, en sus de la publication d'un document permettant aux secteurs concernés de suivre le processus des produits afin de lutter contre la spéculation ainsi que les intermédiaires dans la chaîne de distribution. D'ores et déjà, quelque 1151 marchés de proximité ont été ouverts pour couvrir la demande accrue sur les produits alimentaires durant le mois sacré.

Ces marchés de proximité sont répartis au niveau de 731 communes et 439 daïras, signale Koli qui rappelle que ces espaces visent à rapprocher le service, des citoyens, notamment les habitants des régions reculées, les zones d'ombre et les nouvelles cités, outre la commercialisation des produits locaux à des prix «raisonnables».

L'opération de ventes promotionnelles et de la vente au rabais a été lancée, indique Koli qui précise qu'une attention particulière est accordée aux espaces dédiés aux femmes productrices pour la vente de leurs produits du terroir durant le mois du Ramadhan.

Koli rassure enfin, sur la disponibilité des produits de large consommation, rappelant que les unités de production tournent déjà à plein régime.

Gageons que cette batterie de mesures permettra de renforcer la stratégie, déjà mise en place par le gouvernement, en vue d'assurer un Ramadhan serein aux Algériens.