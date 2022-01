Exploitant des renseignements vérifiés, les éléments du 18ème arrondissement de la sûreté de la wilaya de Constantine ont réussi, après d'intenses investigations, de mettre fin aux activités d'un dealer activement recherché. Le mis en cause a été arrêté lors d'une souricière tendue par les forces de la police à Kaddour Boumedous, lieu ou ce trafiquant accomplissait ses transactions.

Les services de la police ont, avant de mettre en oeuvre leur opération, obtenu un mandat de perquisition de la justice qui a permis d'ailleurs l'interpellation du mis en cause et la saisie d'une importante marchandise et documents. Il s'agit, selon un communiqué de la sûreté de la wilaya parvenu à notre rédaction, de 132 unités de Prégabaline, 249 unités de Tramadole, 30 unités de Xamadole, 3 unités de Rivotril, 5 unités d' Ecstasy et 447 unités d'une autre substance de couleur marron sous forme de gélule ronde dont un échantillon a été transmis à un laboratoire spécialisé, pour analyses. En plus de ces psychotropes d'une quantité importante, les services de la police ont saisi un important lot d'armes blanches dont six épées, des bombes lacrymogènes, quatre couteaux et d'autres armes blanches. Le mis en cause a été arrêtés, note le communiqué avec 200 capsules de Tramadole en plus de celles saisies à son domicile et une grande somme d'argent. Il a été présenté devant la justice après les procédures légales. Lors de l'enquête les policiers découvert aussi des ordonnances avec cachet sans indications. Avec le traitement de cette nouvelle affaire, Constantine est devenue réellement le nouvel eldorado de tous types de drogues, dures et douces. Dans ce contexte rappelons qu'en début du mois, la BRI avait arrêté un autre dealer lors d'un barrage et saisi une marchandise qui était entassée dans des caches aménagées sous les sièges d'un véhicule et dans le coffre arrière. La quantité de drogue récupérée était de 70 paquets d'un poids total évalué à 35 kilos. Durant la même période la sûreté de la wilaya a fait état de la saisie de cinq plaquettes de 461,7 grammes et l'arrestation de deux inculpés âgés de 29 et 49 ans. Ces derniers ont été interceptés lors d'un barrage de police.

Le kif traité n'est certainement pas la seule substance qui ronge la société constantinoise. La cocaïne est également à la mode. L'un des principaux dealers de cette drogue a été arrêté, il y a de cela quatre mois à la nouvelle ville Ali Mendjeli où il résidait. Il est âgé de 29 ans. Le 12 janvier dernier, la police de Constantine a réussi à mettre fin aux activités de 7 personnes pour trafic de psychotropes.

Les mis en cause travaillaient pour un réseau national qui exploite des sociétés de distribution de médicaments. Lors de cette opération, la police a saisi près de 120 000 capsules de psychotropes de marque Prégabaline.

Les services de police, ont, à l'évidence, agi sur la base de renseignements, faisant état d'un mouvement suspects des mis en cause qui ont procédé au stockage la marchandise dans des lieux précis à Constantine, qui seront plus tard dévoilés.