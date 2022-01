Il n'est pas des prérogatives de l'ADE d'installer des compteurs. La précision est apportée. Soit. Mais, pour autant, le problème est-il réglé? Sur le terrain, les choses ne se passent pas de cette façon et les témoignages recueillis, sur le terrain renseignent de la manière la plus éloquente, que la réalité du terrain ne ressemble pas du tout à ce qui est sur les papiers et surtout dans les bureaux. Des témoignages qui s'étonnent d'ailleurs de l'absence d'objectivité, voire de logique dans cette approche consistant à faire payer à l'abonné des travaux qui ne sont pas à sa charge au motif que c'est la loi ou le réglement intérieur. En effet, nous sommes retournés sur le terrain pour exposer aux abonnés de l'ADE cette approche. Mais l'étonnement n'a été que plus grand chez ces derniers. «Mais bon sang, quand on va chez un marchand de pommes de terre, il ne nous oblige pas à aller acheter une balance et de revenir le voir. C'est au prestataire de service de posséder l'unité de mesure», fulmine un citoyen qui a rappelé d'ailleurs à cet effet, que malgré le caractère illogique de cette façon de faire, il est prêt à payer le compteur et les travaux de raccordement bien que cette procédure soit injuste. «La société peut, par exemple, réaliser les travaux comme font les autres sociétés de services et inclure les frais dans les factures, sur une période donnée. Ce sera plus subtil que cette façon arrogante d'imposer une procédure illogique à ses abonnés», explique-t-il. D'autres citoyens affirmaient que cette procédure est «un passe-droit» car le client ne doit avoir à sa charge que l'installation domestique. «Il faut un peu de bon sens quand même. il est évident que les interventions sur le réseau allant jusqu'au compteur reviennent à l'ADE ou à l'hydraulique. Jusqu'au compteur, tout appartient à la société ou à la partie concernée. À partir du compteur, tout est à la charge de l'abonné qui doit, lui-même, réaliser ses installations. C'est cela la logique. Tout le reste n'est que de la spéculation dont l'objectif n'est pas clair», affirme un autre abonné. D'autres citoyens plus sceptiques affirment que sans les compteurs, ce sont les abonnés qui sont ainsi obligés de payer les quantités colossales d'eau qui se perd dans la nature dans des fuites qui restent non réparées, parfois durant plusieurs semaines. «Nous, nous voulons justement qu'on nous installe ces compteurs, quittes à les payer. Comme cela on ne payera que l'eau qui parvient à nos robinets» explique un autre citoyens. Enfin, en tout état de cause, le problème du texte invoqué, même s'il a le mérite d'expliquer les causes de la procédure, n'explique, pour autant, pas le fait que des centaines d'abonnés restent sans compteurs pour recevoir des factures forfaitaires de plus d'une trentaine d'années de consommation bien que tout le monde sache que les robinets ont passé des années sans une goutte et quand un peu d'eau est pompé, près de la moitié se perd en route dans des fuites. Aujourd'hui, rie ne justifie cet état de fait qui perdure car les solutions sont sur le terrain et non dans les bureaux.