Fatiha tint la dragée haute à son époux et se démena telle une tigresse et démentit le frère qui tint ce discours au mari tenu en tenailles, par le scandale des relations extraconjugales de «Fati», la croqueuse de mâles!

«Mais, malheureux profite de ce cadeau qu'elle t'a fait, donc pour divorcer à ses torts! Elle a fauté et va devoir payer l'adultère auquel tu es complètement étranger. La loi est de ton côté. Vas-y! C'est le moment ou jamais!» conseille son jeune frangin qui se fait un sang d'encre et se démène tant car il voit qu'elle en fait un peu trop en matière de fautes et délits impardonnables. Le silence suit cette recommandation et le frérot n'en parla plus. pensant au plus profond de lui peut-être que son frère aimait si bien sa moitié qu'il était prêt à tout pardonner, même la tromperie. Il était devenu une véritable loque!

Tout cela pour une épouse stérile, méchante, infidèle et sans aucun scrupule! Les amis d'enfance s'éloignèrent de l'homme qui ne bougeait pas l'index devant tant d'humiliations! De jour en jour, les nouvelles n'étaient pas bonnes. On commençait à le montrer du doigt. Les sarcasmes étaient légion. Enhardie par le silence du mari, l'épouse exagérait et il était important que monsieur fasse quelque chose. Mais quoi? Monsieur commença à avoir mal partout. Les commérages aidant, l'infidèle baissa de ton et se fit moins exigeante

vis-à-vis du mari qui en avait vraiment marre surtout lorsqu'il apprit qu'elle sortait avec son propre et soi-disant, «fidèle» ami. Le lendemain, il était au tribunal à la recherche d'un conseil pour se débarrasser définitivement de celle qui lui fit perdre presque une décennie de sa vie.