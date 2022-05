Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont libéré l'épouse d'un ressortissant étranger qui a été enlevée et séquestrée par son ex-mari. Ce dernier a été arrêté et déféré devant le ministère public territorialement compétent, a indiqué, hier, un communiqué de ces mêmes services.

«Suite à une plainte déposée par un ressortissant étranger selon laquelle son épouse, de nationalité algérienne, avait été enlevée par son ex-époux, la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey (Alger) a, en coordination avec le ministère public territorialement compétent et après exécution du mandat de perquisition, procédé à l'arrestation du mis en cause à son domicile où l'épouse du ressortissant étranger a été retrouvée», précise la même source.

Après accomplissement des formalités légales, «le mis en cause a été déféré devant le ministère public territorialement compétent» pour de multiples chefs d'inculpation: «enlèvement sous la menace, séquestration, agression sexuelle, coups et blessures volontaires, faux et usage de faux en écriture administrative, accès frauduleux au système de traitement automatisé des données et introduction d'informations erronées dans des pièces d'état civil et possession de drogue et de psychotropes», ajoute-t-on de même source.

Le communiqué explique également que l'affaire en question a été lancée suite à une plainte déposée par le mari de la victime qui est un ressortissant étranger, que son épouse, de nationalité algérienne, avait été détenue par son ex-mari. Toujours selon ce même communiqué, «c'est en coordination avec le parquet compétent d'Alger, et après avoir usé d'un mandat de perquisition, que le suspect a été arrêté en son domicile où la victime (la femme du ressortissant étranger) a été retrouvée à l'intérieur de cette résidence. Le livret de famille de l'étranger a été récupéré avec un document déchiré, deux photographies, un morceau de marijuana, un comprimé et un demi-comprimé d'une substance psychotrope. Après avoir terminé les procédures judiciaires, le suspect a été présenté devant le procureur régional compétent».