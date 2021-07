L'Entreprise nationale des industries électroménagères (Eniem), sise à Oued Aissi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, sera à l'arrêt, à partir d'aujourd'hui, pour une durée de 15 jours. Selon un communiqué mis en ligne, l'Entreprise entre en confinement total. Une décision prise à l'issue d'une réunion d'urgence tenue hier à la direction générale, avec la participation des partenaires sociaux (Ugta-CP). L'ordre du jour a porté sur les mesures à prendre pour faire face à la propagation rapide et à la multiplication des cas de contaminations au coronavirus enregistré au sein de l'entreprise et à travers plusieurs wilayas du pays, précise le communiqué. Au cours de cette réunion, il a été décidé, en concertation avec les partenaires sociaux, d'un confinement total de l5 jours pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Néanmoins, et dans un souci de préserver la santé des travailleurs et de les prémunir contre tout risque de propagation de la pandémie, seul le personnel du CMT (Centre médical du travail) est maintenu sur les lieux, à l'effet de poursuivre la campagne de vaccination, souligne la même source.