L'infanticide, fait prévu et puni par l'article 304 du Code pénal, un article qui prévoit une peine d'emprisonnement ferme d'un à cinq ans, et d'une amende de cinq cents (500) à dix mille (10000) DA. Et cette peine a été puisée dans le chapitre II: Crimes et délits contre la famille et les bonnes moeurs section I: L'avortement. Ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est la composition du tribunal criminel qui est à mettre en exergue! En effet, la coïncidence a voulu que le tribunal fût présidé par une magistrate, assistée de deux conseillères et comme cerise sur la tarte, deux femmes jurées sur les quatre tirés au sort. Il n'y avait que le procureur général, le greffier de l'audience et l'avocate du jour, Me Akila Teldja Drif, qui se faisaient une place au «soleil», car le service d'ordre était lui aussi formé de femmes. Me Drif, l'unique avocate qui aura l'occasion de louer cette composition typiquement féminine, (elle sourit) et souhaiter une fin de procès heureuse pour Z.D. qui n'avait cessé de chialer pendant toute la durée des débats. On se demandait si cela était là, alors des larmes de douleur ou de regrets ou peut-être les deux à la fois. La juge posait ses questions avec l'intime conviction que l'accusée a dû souffrir, car le procédé employé était insupportable. Elle arrive à la question-clé dont la réponse allait édifier les membres du tribunal criminel: «Quand, où et comment aviez-vous procédé à la pénible opération qui vous a plongée dans un coma de douze jours?» articule lentement la juge qui allait être rassurée par la réponse claire de l'accusée: «À minuit vingt, ayant attendu que tout le monde s'endorme, j'ai pris le cachet qu'on m'a remis un jour plus tôt, et tout de suite, avalé, attendant que le fruit de la honte tombe. J'étais encore plus effarouchée, que je n'avais absolument rien fait pour tomber enceinte, mais le destin en a voulu autrement, car le flirt avec A.T. ici présent est allé jusqu'au bout. J'étais désemparée, affolée lorsque j'ai su que j'attendais un enfant. J'ai couru à gauche, à droite à la recherche d'un moyen pour m'en débarrasser au plus vite. Résultat? Un crime gratuit a été commis, après une minute d'inattention, voire d'égarement d'une jeune fille qui croyait dur en l'amour!