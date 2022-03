Le ministère de la Défense nationale a rendu compte, hier, de son bilan relatif à la lutte antiterroriste et la criminalité organisée sous toutes ses formes. Ainsi plusieurs opérations ont été exécutées, «durant la période du 9 au 15 mars, ayant abouti à des résultats de qualité», selon un communiqué du MDN. «Des détachements militaires ont découvert et détruit, à Boumerdés et Tipaza, cinq casemates, deux bombes de confection artisanale, et saisis un fusil à pompe et d'autres effets», indique la même source. Par ailleurs et sur le registre de la lutte contre le trafic de drogue, le ministère souligne qu'une tentative d'introduction de 17 quintaux de kif a été déjouée «tandis que 31 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession un fusil-mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, une quantité de munitions et un million et 55707 comprimés psychotropes».