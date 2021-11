La pomme de terre est bel et bien vendue à 50 DA. Cette opération est assurée par le groupe agro-industrie (Agrodiv). Plusieurs points de vente de la pomme de terre cédée à 50 DA le kg ont été ouverts dans plusieurs wilayas du pays. Le point de vente installé dans l'enceinte de la Centrale syndicale, à Alger, attire de plus en plus d'acheteurs.C'est ce que nous avons constaté, hier, de visu. A peine l'opération a été entamée vers 9h30, une file d'attente s'est vite formée. Des habitants immédiats, et des membres de familles qui sont issus de plusieurs coins de la capitale et, même des personnes de passage se sont arrêtées sur place pour faire des emplettes. Il fallait bien qu'elles en profitent, d'autant plus que les prix de cette denrée alimentaire étaient à la portée des petites bourses, du moins, comparativement, avec ceux pratiqués aux niveau des marchés de fruits et légumes. La vente est plafonnée à des sacs de 10 kilos. La marchandise est emballée dans un filet en polyéthylène. Le sac de 10 kg coûte 500 DA. Cependant, les stocks du camion ont été épuisés en une demi-heure. Les plus chanceux parmi les ménages ont fait le plein. Ce point de vente peine à répondre à la forte demande des citoyens, d'autant plus que la pomme de terre est un produit très prisée. Il est ainsi, plus que jamais nécessaire de prendre des mesures dissuasives, en sanctionnant les acteurs à l'origine de la spéculation. Cela du fait que du côté des spéculateurs, ceux-ci «ne parlent pas»... ils agissent. Le prix de la patate frôle la barre des 150 DA le kg au niveau des marchés de fruits et légumes. Du jamais-vu depuis des années. En dépit des mesures prises par les autorités pour assurer l'approvisionnement du marché en pomme de terre à des prix raisonnables, le tubercule est proposé à des prix jugés chers par les consommateurs. Le comble c'est que le prix de la pomme de terre variait entre 80 et 100 DA, avant la mise sur le marché des quantités saisies et celles stockées. Il en ressort ainsi, que toutes les actions prises par le ministre du Commerce, pour faire descendre le prix de la pomme de terre semblent vaines. Ni l'annonce de la préparation d'une loi anti-spéculation pour dissuader les barons du marché des fruits et légumes, ni le contrôle rigoureux des points de stockage, ni la saisie des quantités non déclarées pour les revendre à moitié prix avec l'intention de casser les prix n'ont pu aboutir. Cela du fait que s'offrir un plat de frites est devenu presque un luxe.