En application des dispositions de l'article 15 de la loi n°12-07 du 21/02/2012 se rapportant à la wilaya, l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa a tenu jeudi une session extraordinaire

Pour débattre de l'adoption (à titre de régularisation de la création d'une commission temporaire chargée de l'élaboration du projet de règlement intérieur de l'assemblée, conformément à l'article 34 du code de wilaya. L'assemblée a également adopté la désignation des vice-présidents de l'assemblée, en application de l'article 62 du même code. Il s'agit de Youcef Boukoucha du FFS, Foudil Moualfi du FLN et Ahmed Mezahim (indépendant). Une désignation qui reflète l'alliance contactée par le groupe FFS avec ses partenaires au sein de l'APW

Exceptionnellement, l'APW se dote d'un quatrième vice-président, non permanent autrement dit non-détaché. Il s'agit de - Bachir Berkat, élu sur la liste FFS. Il est ainsi mis en avant et pressenti pour remplacer Mehenni Haddadou, candidat aux prochaines sénatoriales du 5 février, en cas de son élection. Selon les recoupements d'informations en notre possession, une nouvelle session extraordinaire sera alors programmée à cet effet juste après le scrutin sénatorial et le prochain président sera élu par les 43 membres que compte cette APW. En cas d'élection de l'actuel président au Sénat, un autre colistier intégrera le groupe FFS. Son élection sera officialisée au cours de la même session. Il s'agit, croit-on savoir, de Mabrouk Azibi, qui était déjà président de la commission de l'éducation durant le précédent mandat de l'assemblée sortante

Il y a lieu de retenir également la présentation et l'adoption du projet de règlement intérieur de l'assemblée par la commission temporaire instituée à cet effet, tout comme l'adoption (à titre de régularisation) d'une autorisation spéciale d'une aide financière d'un montant de 107.055.000 DA accordée par le ministère de l'Intérieur. Cette autorisation spéciale d'une aide financière est destinée à la prise en charge des dettes précédentes détenues par la Sonelgaz sur les communes.

Les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya ont été ouverts en séance publique dans la salle des congrès de la wilaya sous la présidence de Mhenni Haddadou, président de l'APW, et de Kamal El-Dine Karbouche, wali, et le secrétaire général de la wilaya. Dans son allocution le chef de l'exécutif a souligné, lors de son intervention, au passage, la nécessité d'un travail participatif et d'efforts intensifiés pour faire avancer le mandat et s'occuper de tout ce qui touche au développement local et à l'amélioration du niveau de vie du citoyen. Le président de l'Assemblée populaire de wilaya a, pour sa part déclaré que l'assemblée s'investira, avec ses différentes composantes, à s'adapter au rythme des aspirations du citoyen et à la recherche des solutions possibles à ses problèmes, qui varient dans la diversité des secteurs.

Avec un coalition tissée sur mesure et une présence majoritaire au sein des assemblées locales, avec 320 élus, le Front de forces socialistes part avec certitude pour garder non seulement son fauteuil au Sénat, mais également la présidence de l'Assemblée populaire de wilaya.