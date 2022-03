Longtemps souhaitées, la pluie et la neige sont enfin de retour, à la grande satisfaction des agriculteurs. En effet, d'importantes chutes de pluie et de neige ont marqué la journée d'hier dans les villes de l'intérieur du pays à l'instar de Constantine, Sétif, Batna, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela. Les températures ne dépassaient pas trois degrés, selon les températures enregistrées. Néanmoins, ces conditions climatiques s'invitent à chaque fois avec des inconvénients et des désagréments pour les familles habitants les villages les plus reculés, d'où l'intervention de l'Armée nationale populaire pour dégager les axes et les routes bloqués. En effet, des détachements de l'ANP de la 5e Région militaire, sont intervenus, hier pour prêter aide et assistance aux citoyens et rouvrir les routes et les pistes bloquées par la neige, au niveau de plusieurs zones isolées dans des wilayas de l'est du pays, notamment de Sétif, touchées, particulièrement, ces dernières 24 heures, par les intempéries. Par ces interventions, le haut commandement de l'Armée nationale populaire réaffirme la mobilisation permanente de ses unités, au profit des familles isolées en particulier, et de la population, en général, pour le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions touchées, et cela en mobilisant tous les moyens humains et matériels. Les chutes de pluie et de neige vont continuer d'affecter les reliefs de l'est du pays, selon les prévisions des services de météo, avec quelques éclaircies mercredi, mais se poursuivront quelques jours après. D'ailleurs, un BMS annonce que les chutes de neige affecteront les reliefs du centre et de l'est du pays, atteignant ou dépassant 900 mètres d'altitude, à compter d'hier. Le bulletin météorologique spécial qui a été diffusé par l'Office national de la météorologie, indique que les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa sont placées, ainsi, en vigilance «orange», durant la période de validité de ce bulletin s'étalant d'hier, de 6h00 à 18h00, alors que l'épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm, précise la même source. L'ANP restera mobilisée le temps qu'il faudra.