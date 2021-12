L'agriculture, dans le sud du pays, aura connu, en 2021, une profonde wmutation marquée par la création d'un Office de développement de l'agriculture saharienne et le lancement du recensement général de l'agriculture, avec Ghardaïa comme wilaya pilote. Un office chargé du développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (Odas) a été mis en place par les pouvoirs publics durant l'année 2021, dans la perspective d'assurer la sécurité alimentaire, notamment en matière de cultures stratégiques intensives (céréaliculture, aliment du bétail, maïsiculture) et encourager l'investissement. Cet office s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à lutter contre la bureaucratie et permettre aux investisseurs potentiels dans le domaine du développement des cultures stratégiques, de surmonter les entraves portant sur l'accès au foncier agricole, en utilisant des moyens de production modernes sur de grandes surfaces. Créé par décret exécutif N° 20-265 du 22 septembre 2020 (JO N° 57), en application de la décision du président de la République, concernant la mise en place d'un Office de l'agriculture saharienne pour le développement de l'agriculture industrielle (Odas), cette institution a pour mission la facilitation et la promotion de l'investissement agricole et agro-industriel par la mise en valeur des terres sahariennes, la gestion rationnelle du foncier, l'accompagnement des porteurs de projets intégrés et la synergie entre les différentes administrations en lien avec l'investissement agricole (agriculture, ressources en eau, énergie, finances) et lutter contre les contraintes bureaucratiques. Placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'Odas est l'instrument de mise en oeuvre de la politique nationale de promotion et de développement des cultures industrielles dites stratégiques, qui sont destinées à la transformation, pour réduire les importations et consolider la sécurité alimentaire du pays.