C'est désormais une réalité, l'apprentissage de l'anglais a été transféré au niveau des universités algériennes, comme étant la langue qui permettra aux diplômés, professeurs et chercheurs algériens de réaliser leurs thèses. Dans un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis, il est souligné qu'un accord signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les USA « transformera l'apprentissage de la langue anglaise dans les universités algériennes et garantira, à terme, que tous les diplômés, professeurs et chercheurs algériens puissent acquérir les compétences en anglais nécessaires à leur réussite». En cette occasion tant attendue et espérée par certains, Gautam Rana, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Algérie, déclare lors d'une cérémonie: «Je suis très heureux que les États-Unis collaborent avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Columbia University sur ce projet», ajoutant que «le but du projet est très ambitieux». Il souligne notamment que, «son objectif est de contribuer à mettre le ministère sur la voie afin que chaque étudiant qui franchit les portes des 107 universités algériennes bénéficie de l'exposition à la langue anglaise nécessaire pour assurer la réussite dans la carrière qu'il aura choisie». Ce projet, a rapporté le même communiqué qui a coûté 500 000 dollars « s'étalera sur une période de 3 ans et est en mesure d'augmenter et améliorer la qualité de l'enseignement de l'anglais dans les domaines de l'éducation, de la technologie et de la coopération scientifique dans les universités algériennes. Le plan, a-t-on soutenu « repose sur un partenariat avec le Teachers College de Columbia University de New York, qui est la plus ancienne et la plus grande école d'enseignement supérieur aux États-Unis, et dont les experts ont travaillé dans plus de 100 pays sur des projets similaires». Pour ainsi dire « le nouvel accord mettra en place une stratégie à long terme visant à renforcer l'anglais dans l'enseignement supérieur en Algérie», atteste le même communiqué dans lequel on ne manquera pas de préciser qu' «il comprend l'élaboration d'un programme de formation sur la façon d'enseigner l'anglais dans les sciences et la technologie, ainsi que l'organisation d'ateliers conjoints avec des experts algériens de l'enseignement de l'anglais». L'ambassade ajoute dans sa correspondance que «ce nouveau programme viendra compléter d'autres programmes d'anglais de l'ambassade des États-Unis en Algérie, qui comprennent des programmes d'échange aux Etats-Unis au profit des étudiants algériens, notamment le programme Fulbright pour les universitaires, des cours d'anglais intensifs pour les jeunes issu de milieux défavorisés, et plus encore». En la circonstance Chris Hodges, sous-secrétaire adjoint à la coordination de l'assistance et à la diplomatie publique au Bureau des Affaires du Proche-Orient du Département d'État, soutient dans une déclaration préenregistrée diffusée lors de la cérémonie de signature: «Nous promouvons l'enseignement de l'anglais non seulement en tant que langue, mais en tant que porte d'accès aux opportunités».