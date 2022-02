L'Agence nationale de l'emploi (Anem) de Béjaïa a créé une plate-forme numérique pour «la gestion de l'allocation chômage». Une application accessible à tous les primo-demandeurs d'emploi inscrits au niveau des annexes locales de l'emploi et âgés entre 19 et 40 ans ainsi qu'aux détenus ayant purgé leur peine et ce de façon totalement gratuite, indique un communiqué de l'antenne de la wilaya de Béjaïa. Cette plateforme sera lancée demain.

À travers le lien: minha.anem.dz, les chômeurs peuvent s'inscrire à distance pour espérer percevoir l'allocation chômage fixée à 13 000 DA. Cette plate-forme numérique permet la gestion informatisée de l'opération d'octroi de l'allocation chômage. «La gestion des flux et minimisation des déplacements pour recueillir les informations concernant les conditions d'éligibilité, l'unification des procédures de gestion, la garantie d'un paiement simultané des bénéficiaires à l'échelle nationale ainsi que la centralisation des données pour un futur système décisionnel» sont d'autres objectifs visés par les initiateurs, précise le communiqué, qui met, également, en exergue les conditions d'éligibilité. Pour accéder à cette plateforme, le demandeur d'emploi doit d'abord opérer une préinscription en ligne grâce à la plateforme minha.anem.dz, qui sera suivei d'un contrôle préliminaire d'éligibilité. Une fois le contrôle effectué avec succès, le demandeur d'emploi peut prendre son rendez-vous, saisir ses coordonnées CCP et imprimer l'attestation d'engagement sur l'honneur ainsi que sa fiche de rendez-vous. Si l'opération de contrôle s'avère négative, le demandeur d'emploi est déclaré non éligible, le système lui notifie un message avec motif de refus.

L'agence de wilaya de Béjaïa indique que la réception au niveau de l'Annexe locale de l'emploi se fait à la date de rendez-vous. Le demandeur d'emploi doit être muni de sa fiche de rendez-vous ainsi que de son dossier d'inscription, à savoir: l'attestation sur l'honneur signée, la carte d'identité nationale, un chèque CCP barré, une fiche familiale et une attestation de non- affiliation du conjoint.

Dans le communiqué, il est précisé que «les services de l'Agence nationale de l'emploi peuvent proaposer deux emplois ou une formation au profit du bénéficiaire, en vue d'améliorer son employabilité, et auxquels l'intéressé doit repondre favorablement».

De plus «l'allocation chômage cesse d'être versée à la demande du bénéficiaire, après le placement du bénéficiaire ou de son conjoint dans un emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à la création et à l'extension des activités, après le refus de deux offres d'emploi correspondant à ses qualifications à la suite de refus d'une formation visant à améliorer son employabilité, le bénéfice de l'intéressé ou du conjoint d'un revenu quel que soit sa nature et le décès du bénéficiaire.