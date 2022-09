Instituée dans un souci de justice sociale, par le président de la République, elle aura pour particularité de ne pas laisser pour compte, une frange parmi les plus fragiles de la population: la jeunesse.

«L'Algérie sera le premier pays, en dehors de l'Europe, à instituer une allocation chômage sous forme de présalaire afin de préserver la dignité des jeunes», avait déclaré le chef de l'État lors de son entrevue périodique, du mois de février 2022, avec les représentants de la presse nationale.

Cette allocation sera accompagnée d'une couverture sanitaire au profit des jeunes bénéficiaires, avait ajouté Abdelmadjid Tebboune.

Le décor est ainsi planté. Reste à relever le défi de sa mise en oeuvre, de son suivi, du respect des conditions fixées pour en bénéficier.

Une règle du jeu pour laquelle est missionnée l'Agence nationale de l'emploi (Anem).

Les premières statistiques ont révélé que plus de 580 000 primo-demandeurs d'emploi ont commencé à bénéficier de l'allocation chômage à partir du 28 mars dernier au niveau national, dont 44% sans qualification professionnelle, 36% diplômés universitaires et 20% diplômés de la formation professionnelle. Son montant a été fixé à 13 000 dinars. Il faut cependant savoir que l'allocation chômage ne sera pas sera perçue éternellement par son bénéficiaire. Elle le sera jusqu'à ce qu'il obtienne un poste d'emploi. Elle lui sera retirée au bout de deux postes d'emplois qui seront proposés dans le cas où il leur opposerait un refus. L'allocation chômage ayant, en effet, pour particularité d'être un levier pour l'insertion sociale des jeunes sans ou en en quête d'emploi. D'où la mise en place d'un programme «d'accompagnement individuel» au profit des primo-demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation chômage.

L'objectif étant de les accompagner à mettre en valeur leur savoir-faire, les orienter sur la base de leurs qualifications vers les offres d'emploi disponibles, dans le but de faciliter leur insertion professionnelle.

Une initiative qui doit avoir pour conséquence de sortir les petites entreprises souvent contraintes d'employer «au noir», à cause de charges fiscales qu'elles ont du mal à supporter, de sortir du circuit de l'informel en assurant une couverture sociale conformément au marché de l'emploi officiel et des assurances données par l'Anem aux futurs salariés, d'en bénéficier tout en leur assurant des revenus décents. C'est le cas, à titre d'exemple du secteur de l'agriculture dont certaines branches ne peuvent proposer des salaires élevés, faute d'avoir dégagé des gains suffisants.

Un autre défi auquel doivent faire face les pouvoirs publics pour que soit appliquée la loi à la lettre, au risque de voir les bénéficiaires de l'allocation chômage être aspirés par le marché parallèle pour arrondir leurs fins de mois. Un scénario que devrait «atténuer» la révision de l'allocation chômage, l'élargissement de la liste de ses bénéficiaires, décidés par le président de la République. Cela doit se faire en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023. Le président Tebboune «a enjoint au gouvernement de procéder à la révision de l'allocation chômage et de la liste des bénéficiaires... en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023», lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, le 28 août dernier, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République. Ce à quoi va s'atteler l'Exécutif pour évaluer l'enveloppe financière pour la concrétisation de l'instruction du chef de l'État, à défaut procéder à des arbitrages financiers. Quant à l'impact de l'allocation chômage sur le marché de l'emploi, il va falloir patienter pour en faire le bilan...