La prise en charge de la plate-forme des revendications du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (Snpssp), dont l'abrogation du service civil et l'amendement du statut particulier dans les mesures incitatives, ont été instamment (de nouveau) revendiqués par le président du syndicat, Mohamed Yousfi. Ce dernier a souligné mercredi dernier l'importance de cet acte dont le syndicat attend toujours la concrétisation (...). Yousfi n'a pas manqué de revendiquer également «la révision du statut particulier pour encourager le praticien spécialiste à ne pas quitter la santé publique et l'abrogation du service civil», ainsi s'est exprimé Yousfi lors de son passage à l'émission «Invité de la rédaction» de la Chaîne 3.Se félicitant, par la même occasion, de «la volonté politique pour prendre en charge leur dossier» Yousfi a fait savoir que toutes ces revendications ont été examinées, dimanche dernier, avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui a instruit les directions centrales concernées de relancer plusieurs dossiers, notamment ceux inhérents au service civil et à la progression professionnelle de leur carrière. Toutefois, le président du Snpssp, alias président de la Société algérienne d'infectiologie (SAI), a relevé que d'autres points figurant dans la plate-forme de revendications «attendent (toujours) leur concrétisation», et de citer «l'organisation des concours de gradation des praticiens spécialistes de la santé publique et la mise en conformité de la prime d'intéressement». Déplorant, par ailleurs, le départ de praticiens spécialistes vers le secteur privé ou l'étranger, Yousfi a estimé que la réforme du système de la santé passe par l'investissement dans les ressources humaines pour «rendre la confiance au personnel de la santé et l'inciter à rester dans le secteur public», ainsi que par la révision «complète» du système de gestion.