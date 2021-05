Le directeur de l'université Badji Mokhtar d'Annaba, Mohamed Manaâ, a reçu ce mardi, Son Excellence l'ambassadeur de la République du Mozambique Carvalho Muaria, apprend-on auprès de la cellule de communication de l'université d'Annaba. Selon la même source, l'ambassadeur de la République du Mozambique en Algérie, était accompagné d'une importante délégation diplomatique.

Cette visite de courtoisie effectuée par Son Excellence l'ambassadeur Carvalho Muaria, s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement des relations extérieures et la coopération bilatérale entre les deux pays, a précisé la même source. Les discussions entre les deux parties ont été axées sur, l'étude des possibilités de contraction de conventions bilatérales, dans le domaine de la formation et la recherche scientifique entre l'université de Badji Mokhtar d'Annaba et certaines universités de la République du Mozambique, a précisé la chargée de la communication de l'université d'Annaba.

Une initiative intervenant en soutien aux rapports des Etats du continent africain et, également renforcer l'échange bilatéral des expériences. Les conversations entre les deux parties ont, également eu trait à l'étude de possibilité de programmation de sessions de formations avec un échange de visites pour les étudiants en matière d'études appliquées, des deux pays. Son Excellence l'ambassadeur de la République du Mozambique, a profité de l'occasion pour remercier vivement l'université Badji Mokhtar et par la même, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que, la République algérienne démocratique, et populaire, pour avoir reçu un nombre considérable d'étudiants du Mozambique, pour être formés en différents domaines de la recherche et diverses spécialités de l'enseignement supérieur, a précisé la même source. En outre, les deux parties ont convenu de rester en contact en vue d'exposer une programmation des activités scientifiques communes. Une démarche devant être bien entendu, entreprise sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique algérien, a souligné la même source.

En marge de sa visite de courtoisie, Son Excellence l'ambassadeur de la République du Mozambique, Carvalho Muaria a rencontré les étudiants du Mozambique inscrits à l'université de Badji Mokhtar.

Le diplomate, dans une des salles de réunion qui lui a été réservée, s'est enquis de leurs conditions d'étude, d'hébergement ainsi que les préoccupations des étudiants mozambicains, a conclu la même source.