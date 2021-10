Malgré une conjoncture critique marquée par une crise pandémique aiguë, l'Algérie a enregistré le niveau le plus bas au monde pour ce qui est de la prévalence de la sous-alimentation au sein de la population.

Le rapport du programme onusien alimentaire mondial, sur la carte de la faim dans le monde réalisé pour la période 2018 à 2020, place l'Algérie dans une posture confortable et différente de l'ensemble des pays arabes et africains, exception faite du Bahrein et du Koweit, selon la carte de la faim dans le monde.

Ainsi, selon ce rapport onusien publié il y a une semaine à peine, «la proportion de personnes qui ne reçoivent pas suffisamment de nourriture quotidiennement, dans un pays de plus de 45 millions d'habitants, est tombée à moins de 2,5% entre 2018 et 2020». Pourtant, selon les indices de la carte du programme alimentaire mondial, la région de l'Afrique demeure la plus touchée, représentant plus d'un tiers de la population mondiale en situation de détresse. L'Afrique, qui a connu la plus forte poussée de la faim, avec une prévalence de la sous-alimentation estimée à 21% de la population, représente une proportion qui est plus du double de celle de toutes les autres régions.

Sur la carte de la faim, l'Algérie est représentée par la couleur bleue, au même titre que l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, la Chine, le Brésil et la Turquie. Il faut dire que le phénomène de la malnutrition touche de plus en plus de pays dans le monde, représentant une personne sur 10, qui souffre de malnutrition, soit 811 millions d'habitants essentiellement basés dans l'hémisphère Sud et sur le continent africain en particulier, rapporte le programme onusien FAO. Les données fournies par la carte de la faim placent le Maroc, la Tunisie et les Emirats arabes unis dans la tranche des populations exposées à la malnutrition, variant entre 2.5 et 5%, et à plus de 5% pour des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Iran, où ce seuil peut atteindre des niveaux dangereux, poursuit le rapport.