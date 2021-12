Le ministère de l'Environnement entend limiter, progressivement, l'utilisation des sacs en plastique, afin de préserver l'environnement et la santé du consommateur.

à ce propos, un décret interministériel était en cours d'élaboration destiné à limiter l'utilisation des sacs plastiques, dont la décomposition prend environ quatre siècles. Le décret en question n'est pas une fin en soi. Le département de l'environnement entend lancer une série de mesures incitatives, notamment en ce qui concerne l'accompagnement et l'encouragement des microentreprises pour la fabrication de sacs biodégradables.

Parmi ces mesures incitatives, le développement de la fabrication de sacs plastiques avec l'ajout de nouveaux organismes qui favoriseraient le processus de biodégradation, en l'espace de 6 mois à une année, outre l'accompagnement des artisans et leur encouragement à produire et à améliorer la qualité des sacs traditionnels.

Il faut savoir également que le décret interministériel encouragera les projets relatifs à la récupération et au recyclage des sacs en plastique, et permettra une application efficace de l'impôt sur les sacs plastiques importés ou ceux produits localement, ajoutant que le ministère veille à renforcer ses actions avec les centres commerciaux pour l'utilisation de sachets verts, tissés et pliables.