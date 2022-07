Depuis plus de douze jours, l'affaire de l'agresseur-meurtrier de Béni -Messous (Alger), fait de grosses vagues. Heureusement que la juridiction où s'est déroulé le crime, se trouve être le tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger)! Avec Med Belbel, et Fayçal Negaz, l'efficace duo des chefs du tribunal, et des juges d'instruction à la page, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus! La classe et le métier se mêlant, l'affaire du criminel en fuite, est entre de bonnes mains! La police judiciaire, comme toujours, est disponible à tout moment pour entamer au plus vite, les investigations, utiles à l'arrestation du tueur, qui a pris ses jambes à son cou, une fois son forfait commis! Mais il faudrait reconnaître que les choses n'étaient par aussi simples. Une agression en pleine zone très fréquentée à ce moment du crime, (il était près de huit heures du matin), n'était pas à la portée de quel malfaiteur! IL y avait trop de risques à courir, et la hantise de voir les passants se mêler de quelque chose qui les regardait, aurait dû baisser la tension, et l'intention chez le tueur. Eh bien, non! Le méfait a eu lieu sous les yeux de passants paralysés par l'audace et la «folie» de l'agresseur. Ce dernier a aussi eu l'idée de trouver un stratagème pour s'enfuir tranquillement: «Il y a un malade mental en liberté, j'ai peur!» Aurait - il dit à un passant, au regard méfiant, qui fit les gros yeux, en le voyant affolé. L'agresseur allait s'évapore dans la nature. Puis la rumeur prit le relais, devant l'absence d'infos de la justice. Et pourtant, au tribunal, avec les allées et venues, du suspect, que nous avions aperçu, étroitement surveillé, dans le minuscule couloir de l'instruction, nous avions la ferme conviction que cette histoire de «maladie mentale» et autres «folie passagère» n'étaient que de l'intox! Le reste est à découvrir, et à annoncer, une fois l'instruction de cette triste affaire, finie. A.T.