Ramdane Bezzi, juge à la Cour suprême, qu'il a rejointe dès son rétablissement de sa maladie en 2018, alors qu'il était le président de la cour de Tizi Ouzou, et qu'il a quittée avec beaucoup de regrets des justiciables touchés par son humanisme et son courage face aux situations les plus enchevêtrées, est décédé jeudi à Tizi Ouzou, et enterré chez lui, à Skikda le lendemain, où une immense foule l'a accompagné à sa dernière demeure. Toutes nos sincères condoléances à la famille du défunt. Puisse Allah l'accueillir en Son Vaste Eden! \À Allah nous appartenons, à Lui, nous retournons!