L'entreprise citoyenne Ooredoo a annoncé, hier, un nouveau partenariat d'image avec la comédienne algérienne Malika Belbey qui a été présentée comme la nouvelle ambassadrice de la marque Ooredoo. Ce partenariat d'image se concrétisera à travers plusieurs projets dont la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, baptisée «Hayet», qui va être lancée à l'occasion de «Octobre Rose», mois dédié à la lutte contre cette maladie.

Lors de cette conférence de presse du lancement de ladite campagne, qui s'est déroulée à Alger, le D.G. de Ooredoo, Bassam Al Ibrahimi, n'a pas manqué de souligner sa «fierté d'associer son image à celle de la comédienne Malika Belbey, connue pour ses multiples talents artistiques, son charisme et son engagement sociétal». Avec cette campagne, a-t-il dit, il «espère l'émulation des femmes et leur donner le courage de se faire dépister, car un diagnostic précoce est le seul moyen d'augmenter les chances de guérison et de minimiser les risques».

Pour sa part, Malika Belbey s'est dit «ravie» de participer avec Ooredoo dans des projets sociétaux, notamment en faveur des femmes algériennes.

Lors de la campagne «Hayet», et en collaboration avec l'Association «Win Nelka», une caravane sillonnera le pays pour y faire effectuer des examens cliniques par des médecins sénologues bénévoles au niveau des Centres d'imagerie médicale au profit des femmes âgées de plus de 35 ans. Des spots TV et radios de sensibilisation, mettant en vedette l'ambassadrice Malika Belbey, seront diffusés sur divers supports médiatiques et digitaux, en accompagnement de cette campagne.

Une première collaboration, à l'actif de Malika Belbey, a été réalisée en 2021, à l'occasion de la Journée internationale de la femme autour de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Malika Belbey a été lauréate de nombreux prix lors de sa carrière: «Fennec d'or, Meilleur second rôle féminin en 2006, Meilleure interprétation féminine en 2008, honorée à la 13ème édidion du festival des pays arabes du Golfe de la radio et de la télévision en 2014 (Bahrein) et Prix du meileur rôle féminin au festival du film du Maghreb, en 2019.