Il était un temps où chaque fois qu'un magistrat était poursuivi, il n'était jamais au parfum.

L'auteur du «dossier» ne disait mot à propos des poursuites que le responsable avait engagées. Puis, ce sera par les «on dit que...» ou «il paraît qu'X... est suspendu» que le malheureux juge ou procureur apprend d'abord son arrêt de travail, la suspension de son traitement et la date de son passage a la barre du tribunal criminel du coin! Vous ne pouvez pas vous imaginer la tronche que fait le magistrat, lorsqu'il apprend la catastrophe! Ce sont d'abord, les coups de fil aux copains du ministère de la Justice pour s'informer auprès de l'inspection générale sur le pourquoi de la peine infligée au pauvre magistrat.

Après, ce sont les courses effrénées vers les magistrats qui prétendent avoir le bras long, oubliant ainsi, que seule la vraie justice a le bras long!

Un beau jour, un très grand magistrat qui tenait seul, l'unique chambre pénale de l'immense cour, a eu des mots forts avec le tout-puissant procureur général du moment. Il faut préciser que certains avocats qui ont assisté à la ridiculisation du patron du parquet général, qui a été stupéfait et humilié par la mise au point dudit magistrat, ont vu venir la vengeance du «magistrat-debout», à l'encontre de son collègue, plus âgé et dit-on, plus compétent, mais plus «gradé»!

Après des années de gain de cause, le magistrat fut complètement lavé de tout soupçon, et il fallut attendre le départ du procureur sur la «voie de garage» du moment, pour la réhabilitation du magistrat malmené!

En ouvrant le canard qui évoquait l'acquittement du juge, le père était perplexe! «C'est bien comme nouvelle. Mais, j'aurais surtout aimé savoir quand il a été poursuivi, entendu, malmené et accusé!» Comme le magistrat qui a été suspendu, non pas pour avoir commis le crime de corruption, il fallait lui confectionner un dossier avalable. Et c'est à quoi se livreront sans vergogne des pseudo-magistrats à l'encontre d'un des leurs, oubliant patrfois que leur tour n'est pas aussi loin!