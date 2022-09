Hier, il y avait foule à Bâb El Oued. Il était 13h 09 aux «Trois Horloges», lorsqu'un automobiliste freine devant le marchand de tabac, dont le propriétaire avait placé bien en vue une plaque où était inscrit «flexy», faisait office de «stationnement interdit». Youssef le chauffeur, affairé par l'état de son probablement père, enlève la plaque, l'air décidé! C'est alors que le jeune boss du magasin, sortit en coup de vent pour avertir le gêneur qu'il attendait un chargement de «caprices», et par conséquent, il se devait d'enlever l'auto. Youssef ne dit mot, et aida le vieux qui se trouvait dans un état second, alors que le jeune propriétaire ne cessait de menacer, menacer, à en mourir! Les passants, eux, s'arrêtaient, le temps de voir de quoi cela retournait, puis continuaient leur chemin, comme si de rien, n'arrivait. Les trois passagers prirent le malade par le bras, et s'en allèrent vers le médecin qui se trouvait juste derrière l'arrêt de bus. Le proprio vociférait, et voulait ameuter le public, acquis à Youssef, qui arriva bientôt au cabinet médical. Entre-temps, la foule qui attendait le bus No «90» de l'Etusa, commentait l'incivisme du commerçant qui aurait dû prendre en considération, l'état du malade, plutôt que l'arrivage des «caprices»! «Je ne vois pas réellement l'usage du slogan «khaoua, khaoua». Il n'a jamais été d'actualité, et c'est vraiment malheureux!»s'exclame un septuagénaire, qui, vraisemblablement, attendait le bus, en compagnie de son petit-fils, qui ne comprenait absolument rien, aux protestations des gens qui l'entouraient. Un quart d'heure plus tard, Youssef et ses frangins, revenaient sans le vieux malade, certainement hospitalisé à l'hôpital voisin, vers la cylindrée. Il ouvrit la portière, monta, ainsi que les deux autres passagers, et démarra en trombe, regrettant le commentaire d'un citoyen exacerbé par l'attitude du commerçant! Et le commentaire avait trait aux citoyens qui se soucient peu de la santé des autres au détriment du... commerce, donc, du dinar, ce cher prophète, qui n'obéit qu'au seul Dieu en vigueur, actuellement: «le fric»!