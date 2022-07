La salle d'audience du tribunal de Chéraga (cour de Tipaza) était, ce dernier mercredi chaud de juillet 2022, pratiquement vide, lorsque, le juge en train d'interroger les non- détenus ce dimanche, est discrètement interrompu par un costaud d'officier de police, est venu, jusqu'au pupitre du juge, pour lui annoncer l'arrivée aux geôles des détenus qui pourront être appelés à comparaître de suite.

Le magistrat fit signe au flic de service dans la salle d'audience. C'est alors que les solides et bien bâtis, éléments de la brigade de police, entrèrent, avec le 1er groupe de détenus à entendre, menottes ôtées. Ils furent immédiatement dirigés vers le box des accusés, quasi vide. Un léger brouhaha s'installa lors de l'entrée ordonnée des détenus.

Le brouhaha fut l'oeuvre d'un certain Borhane. F. Un habitué des lieux, récidiviste notoire, plusieurs fois refoulé du prétoire et de la salle d'audience, pour son seul vulgaire langage, coutre le procureur, qui le défiait du regard, et seulement, du regard...

Le juge appelle le premier inculpé Didène. R. La quarantaine largement dépassée, qui est poursuivi pour... rébellion, fait prévu et puni par l'article 183 du Code pénal.

À peine entré, le détenu s'adresse au procureur constamment enfoncé dans son flambant neuf, fauteuil:

«Misérable! Goujat! Salaud! Une fois dehors, parce qu'il faudra bien que je paie ta faute commise à mon encontre, il y a deux ans, en taule, je te casserai la figure! Espèce de...3», lance le détenu qui déversera alors un déluge de gros mots, d' insultes et de menaces envers la justice qu'il considère à sens unique et injuste. Pris de court par cet énergumène venu d' une autre planète, le magistrat fait un signe aux flics de service et attend qu'ils fassent taire le gus en furie. «Vous, restez où vous êtes! Je n'ai rien contre vous, donc, ne me touchez pas sinon... Le malheureux gus ne sait pas ce que veut dire un ordre du juge derrière un pupitre! En moins de vingt secondes, il est vite matrisé, bâillonné des mains calleuses du brigadier de police, et trainé en bas dans les geôles!

L'audience reprend dans le calme pour la journée. Force est donc, et justement, restée à la loi! C'est pourquoi, lorsqu'il y en a un, c'est presque un évènement et il faut le signaler!