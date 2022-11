Un jeune Africain du centre-ouest du continent, qui était jugé pour immigration clandestine, à eu comme réplique aux interjections du juge:

«M. le président, j'ai fui le pays en proie à une atroce guerre civile.

Une guerre où les morts se comptent par milliers, sans évoquer les blessés, et disparus!

C'est ce qui explique ma fuite vers le Nord, où vous vivez en paix depuis plus de trente ans!

- Et alorss? » reprend, le président, Rachid Aouissi, presque offusqué par cette façon de voir les évènements par ce jeune «invité» qui rétorque aussitôt sans sourciller le moins du monde:

«M. le président, nous vivons dans mon très beau pays, actuellement des moments difficiles... et je...

- Mais, si par malheur, un mauvais coup du sort venait à frapper à nos portes, je serais là, assis sous cet étendard, et jamais, vous entendez, jamais je ne quitterai mon beau pays même ss'il tanguait sous les menaces, d'où qu'elles émanent.»

Un lourd et long silence s'instaure, et l'enfant du Sahel, interloqué par tant de mots forts, et piqué dans son amour-propre, s'écrie:

«M. le juge, relâchez-moi tout de suite, je regagnerai mon pays, au plus tôt, sans perdre une minute!

Et laissez-moi vous certifier que je m'en irais sans plus jamais, regarder vers le nord! »