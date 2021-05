La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) n'a pas chômé durant la fête de l'Aïd El Fitr. Engagée dans la lutte contre le crime, elle a réussi à mettre fin aux agissements d'un dealer recherché, âgé de 37 ans, qui active dans le trafic de psychotropes de marque étrangère. Dans un communiqué adressé durant ce week-end à notre rédaction, il est souligné que le mis en cause a été arrêté avec une importante quantité de psychotropes. Les éléments de la BRI très active, ces derniers temps, ont agi sur la base de renseignements selon lesquels, le mis en cause s'est introduit dans la ville avec une grande quantité de psychotropes. Les recherches déclenchées et les investigations ont conduit les enquêteurs à s'assurer de l'identité du mis en cause, mais aussi de localiser l'appartement dans lequel il cache sa marchandise. Après avoir réussi à obtenir une autorisation de perquisition, l'accusé a été remarqué devant l'appartement en question. Interpellé, les éléments de la BRI ont saisi une première quantité de 191 unités ou capsules de psychotropes. Dans son véhicule qui lui permettait de transporter son poison, c'est une autre quantité de 3170 autres unités qui a été retrouvée. Usant du mandat de perquisition, une troisième quantité sera découverte de 3 8239 autres unités. En tout, la BRI a saisi 41 600 unités ce qui est énorme. Le mis en cause a été conduit pour interrogatoire au centre de la Brigade avant qu'il ne soit présenté

pardevant le procureur de la République territorialement compétent. À noter que les mêmes services ont saisi également une somme d'argent et un téléphone portable qui lui sert pour faire écouler les psychotropes. Par ailleurs, les services de la police ont, la veille de l'Aïd arrêté six personnes âgées de 29 à 56 ans spécialisées dans le vol des véhicules au niveau de la commune de Didouche Mourad. C'est suite au vol d'un véhicule Renault Congo que des recherches ont été déclenchées sur la trace de ce groupe. L'enquête dépassera le territoire de Constantine jusqu'à une wilaya limitrophe, indique un communiqué après des investigations pour que les éléments de la police judiciaire puissent agir avec une autorisation d'extension de compétence.

L'enquête a abouti sur l'existence d'un atelier dans un village de Didouche Mourad où les plaques d'mmatriculation du véhicule volé et d'autres véhicules y seront découverts. Les six mis en cause ont été présentés au parquet après les procédures d'usage.