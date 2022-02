Après trois mois sans pluie, les services de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou prévoient une baisse de production durant les prochains mois. S'exprimant, hier, sur les ondes de la radio locale, Samir Kouraba, responsable au niveau de la DSA, indique que cette baisse pourrait atteindre 30% par rapport à la même période de l'année écoulée. Les causes, ajoute-t-il, se résument à l'absence de pluie depuis près de trois mois. Les agriculteurs s'inquiètent, en effet, de la faiblesse de la pluviométrie constatée cette année malgré les grandes pluies tombées durant tout le mois de novembre. Néanmoins, les services de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou ont pris les devants. Au côté des agriculteurs sur le terrain, les mêmes services ont mis au point un plan d'irrigation qui sera appliqué en cas de poursuite de la période de sécheresse. Une sécheresse qui serait plus marquée durant les prochains mois de mars et avril si la pluie ne venait pas à tomber. Aussi, ce plan vise essentiellement à rationaliser l'utilisation des quantités d'eau disponibles. L'irrigation va constituer un véritable défi pour les services concernés, mais surtout pour les agriculteurs. Par ailleurs, l'inquiétude exprimée du côté des services en charge de ce secteur est partagée par les agriculteurs eux-mêmes mais ces derniers n'ont pas encore perdu espoir de voir les pluies revenir durant le mois de mars et le mois d'avril. Pour un agriculteur de la commune de Mizrana, dont l'avis est fondé sur l'expérience des anciens, cette période précise, coïncidant avec Yennayer période du calendrier amazigh, entre le mois de janvier et février, est souvent marquée par une période de sécheresse. Les anciens, affirment-ils, disent d'ailleurs qu'en cette période les gens peuvent s'habiller comme en été à cause de la chaleur particulièrement élevée qui accompagne la sécheresse. Mais, ajoutent les agriculteurs qui font encore confiance aux prévisions des anciens, les pluies peuvent revenir avec une grande intensité durant les mois de mars et avril. De nombreuses périodes d'enneigement ont d'ailleurs été constatées dans l'histoire durant le mois de mars jusqu'à la mi-avril. Des données qui maintiennent encore l'espoir chez les agriculteurs qui s'attendent ainsi au retour de la pluie durant ces mois qui viennent.