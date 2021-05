Deux incidents auront marqué cette audience, dont le second ne fera rire personne. Le premier a eu lieu au moment où Me Amine Benkraouda, était bien lancé dans la défense du dossier, et appuyant sur le fait que l'inculpé avait procédé au bris du mur, lorsqu'une avocate, effarouchée par le bruit sourd d'un banc qui venait de céder sous le poids d'une avocate qui poussa un cri inhumain, sous l'effet d'une trouille sans pareille, qui s'empara de toute l'assistance qui éclata d'un fou rire! Un fou rire qui résonna dans la salle si sinistre, que le plus gai des présents, voulait vite quitter! Entre-temps, et pour la première fois, depuis 8h30, enchaînant avec le fou rire général, la présidente de la section correctionnelle, montra toute la blancheur de sa parfaite dentition, contrairement au parquetier qui resta de marbre. Evidemment!