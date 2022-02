Le procureur général près la cour d'Alger, Sid-Ahmed Mourad, a affirmé dimanche dernier à Alger, que le ministère de la Justice s'attellera, désormais, en collaboration avec ses partenaires, à la mise en place d'une politique pénale pour la lutte contre les «attitudes irresponsables portant atteinte à la quiétude publique et au bien-être des citoyens».

Le procureur général Sid-Ahmed Mourad animait une conférence de presse sur cette grave affaire d'«atteinte à l'ordre public». Du jamais-vu! Onze personnes bloquent la circulation sur la rocade-ouest d'Alger par un cortège nuptial (!) entraînant une importante congestion du trafic routier. En effet, le 4 février 2022, vers 17h00, des usagers inconscients, de la rocade ouest d'Alger, ont bloqué la route au niveau du tronçon reliant Ben Aknoun à Zéralda, avec leurs véhicules et motocycles lors du passage d'un cortège nuptial. Cette action, pour le moins irresponsable, a entraîné une importante congestion du trafic routier sur ce tronçon très emprunté par les automobilistes qui y passent pour éviter les embouteillages urbains et aussi pour accéder plus rapidement à la banlieue ouest d'Alger.

Le procureur Mourad a précisé lors de cette conférence de presse, qu'il «a été constaté,dernièrement, que ce phénomène a pris de l'ampleur au niveau des routes portant ainsi atteinte à l'ordre public». À ce propos, il a été décidé de faire preuve de fermeté avec ces actes qui touchent la quiétude publique et le confort du citoyen. «Le ministère de la Justice s'attellera dorénavant, en collaboration avec ses partenaires, à mettre en place une politique pénale pour la lutte contre ces comportements irresponsables», a-t-il poursuivi. Les unités de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête, dans ce cadre, a fait savoir Mourad, ajoutant qu'après «exploitation des informations et les preuves obtenues, 11 personnes impliquées ont été arrêtées», alors que deux autres mises en cause sont en cavale.

Les onze personnes inculpées ont été présentées au procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger). Les chefs d'inculpation consistent en l' «exposition de la vie d'autrui au danger» et «blocage de la voie publique».

Nombre de véhicules et motocyclettes utilisés pour ce blocage, ont été saisis et mis en fourrière.

De son côté, le président de la section de comparution immédiate a décidé le report du procès des accusés et ordonné de les mettre en détention provisoire, a enfin fait savoir le procureur général.