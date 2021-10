Oh, bien sûr, il y a des jeunes que le syndicat des conseils n'intéresse point! Tenez, nous allons vous parler d'un avocat qui s'échauffe lui, pour les... municipales!

Me Haouès, ce jeune percutant avocat d'Alger est candidat à la mairie de la populeuse et populaire commune de Belouizdad.

«Il y a une occasion à saisir pour aider les braves habitants du plus grand quartier de la capitale, célèbre par le souvenir du grand et incomparable militant de la cause nationale,

Med Belouizdad, ses trois glorieuses de décembre 1960! Il y a tant à faire!», confie Me Haouès, qui nous affirme que le prochain scrutin, n'intéresse que les avocats ayant une autre vue que la sienne!

Par ailleurs, un autre grand avocat d'Alger-Centre, le blond Me Med Bouaïchaoui lui, interrogé sur les prochaines élections du 23 octobre 2021, se garde bien de qualifier ces joutes, se contentant de se concentrer sur les dossiers de ses précieux clients, avant de souligner qu'il a une idée sur la liste qui aura sa préférence!

En tout cas, selon le vieux bâtonnier sortant, Abdelmadjid Silini, qui s'en va la tête haute, très haute même, écririons - nous, «les élections d'octobre 2021, marqueront pour l'histoire locale et nationale, un heureux virage, en direction de l'avenir des «robes noires» qui seront confrontées à l'édification du concept tant recherché par les avocats depuis près de plus de cinq décennies, en l'occurrence, «l'indépendance de la justice!»