«Il faut tout repenser car nous avons hérité d'une situation catastrophique, aggravée par la crise économique et sanitaire contre lesquelles nous avons résisté», a indiqué le ministre de la Justice, gardes des Sceaux, Abderrachid Tabi. S'exprimant en marge de sa visite de travail, hier, dans la wilaya d'Oran, Abderrachid Tabi a affirmé que, malgré ces crises «nous avons réussi à nous en sortir avec des dégâts légers», soulignant que «nous sommes tous appelés à nous mobiliser, en plus de notre conviction en nos compétences pour venir à bout de ces situations le plus tôt possible, soit en 2023». «Il n'est pas aisé de changer une situation mise en place depuis plus de 15 ans, marquée par la dilapidation, des omissions et du gaspillage», a-t-il fulminé, sans pour autant juger utile de «critiquer» ni verser dans «les accusations». Evoquant les prochains challenges du secteur, le garde des Sceaux révèlera que «le socle principal de notre bataille est de reconquérir la confiance du citoyen». S'adressant aux magistrats à partir du tribunal d'Es Senia, il a indiqué que «cette bataille ne sera gagnée qu'à travers une justice de qualité» avant de lancer un appel: «Aidez-nous pour que nous puissions promouvoir ce secteur», soulignant que «nous (magistrats) instaurons cette indépendance de la justice grâce à nos comportements, notre droiture, et avec des jugements crédibles que nous prononçons au nom du peuple algérien». Pour le ministre, la justice, dans toutes ses composantes, est appelée à jouer «un rôle de premier ordre» d'autant, a-t-il mis en avant, que «la nouvelle Constitution consacre les outils garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire», notant que «d'autres mécanismes seront mis en place comme le Haut Conseil de la magistrature, en plus du règlement intérieur déposé au niveau du gouvernement». Abordant les aspirations populaires, le ministre de la Justice a fait savoir qu'«il faut que tout le monde soit convaincu de cette indépendance de la justice. Car il ne suffit pas qu'elle soit consacrée par la Cconstitution». Dans le tribunal de première instance d'Es Senia, le ministre est revenu sur les parties composant le secteur de la justice, le rôle et les missions de l'avocat, la défense. «La justice n'est pas constituée seulement de juge», a-t-il affirmé, expliquant qu'«elle comprend le magistrat, le greffier, l'avocat, l'huissier de justice, le notaire, l'expert», plaidant pour un travail collectif du fait que «la finalité est de servir le citoyen». Pour ce faire, la conjugaison de tous les efforts est plus qu'impérative pour «éliminer toutes les difficultés et les embûches», a-t-il souligné en s'adressant aux responsables du bâtonnat d'Oran. Et d'ajouter que «notre mission au niveau central est de coordonner les efforts avec l'Union des avocats». À cet égard, il a appelé ces derniers à «améliorer le rendement en prenant en compte les intérêts du citoyen».