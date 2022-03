La prévalence du diabète en Algérie est de 14% selon l'étude réalisée entre 2016 et 2017 par le ministère de la Santé en coordination avec l'OMS. N'allant pas jusqu'à contester ce taux, le professeur en diabétologie, Nassim Nouri, déclare, toutefois: «Les chiffres sur la maladie n'existent pas!». Et d'ajouter: «50% des diabétiques sont méconnus.». Ce qui renseigne sur la forte progression de la maladie en Algérie, où, le dépistage fait néanmoins des progrès.

Dans une communication parrainée par les laboratoires Hikma, Nassim Nouri, professeur en diabétologie, a recommandé aux victimes de cette pathologie, de consulter leurs médecins trois à quatre semaines avant le début du jeûne et ce afin de connaître leur statut clinique avant l'entame du Ramadhan.

En effet, le professeur. Nouri, outre sa fonction de chef de service au CHU Ben Badis de Constantine, est membre du groupe de travail francophone de DAR (Diabète et Ramadan) pour la région Afrique et Moyen-Orient.

«Il s'agit de préparer le patient diabétique au jeûne, de le suivre pendant et après le jeûne»,a-t-il dit. Le Ramadhan n'est pas une obligation pour les personnes malades, mais une très grande partie d'entre ces patients, notamment les diabétiques, insistent pour l'accomplir du fait de l'importance spirituelle du jeûne. A-t-il rappelé en recommandant aux praticiens de convaincre les diabétiques de privilégier la préservation de leur santé avant toute autre considération, surtout que la religion est particulièrement clémente envers les personnes souffrant de maladies chroniques. «80% de ces malades vont jeûner, en dépit des risques encourus, il faudra les accompagner», a-t-il indiqué.

Le professeur Nouri a, ensuite, longuement abordé le chapitre des traitements innovants du diabète, et qui sont particulièrement prescrits en Europe et aux Etats-Unis. Il a, à ce propos, regretté l'existence de résistances diverses qui ne concourent pas à faire profiter les patients algériens de ces produits miraculeux de la recherche scientifique et qui ont fait leur preuve sous d'autres latitudes. Il a cité, entre autres, les résistances des prescripteurs algériens qui hésitent à prescrire ces médicaments à leurs malades du diabète, selon le principe trompeur: «Le médicament n'est pas remboursé, je ne le prescris pas!», privant ainsi leurs patients des nouveaux moyens thérapeutiques. Notons que ces médicaments innovants ne figurent pas encore sur la liste des médicaments remboursables en Algérie, et que leurs prix en dinar algérien demeurent accessibles, comparativement à leur coût en euro ou en dollar.

Ces traitements administrés par voie orale permettent une diminution spectaculaire de la glycémie et du poids. Ils n'ont pas d'effets secondaires, voire même améliorent la santé d'autres organes comme, le foie, le coeur, les vaisseaux sanguins ou les reins,a fait savoir l'orateur.