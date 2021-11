Horrible! Un homme a osé mettre fin à la vie de sa propre fille. Les faits se sont déroulés, lundi dernier, à Farfar, dans la wilaya de Biskra. Aveuglé par la colère et la rage après que sa femme eut décidé d'emmener leur fille de 5 ans chez ses parents, en raison des problèmes conjugaux que le couple traversait, le quadragénaire s'est rendu au domicile de ses beaux-parents sous-prétexte que sa progéniture lui manquait. Sur les lieux, le père proposa à sa fille de faire un tour. Aussitôt dehors, il massacrera sa propre fillette de 5 ans avec une arme blanche (couteau) au beau milieu de la rue, avec un sang- froid indescriptible, sous le regard ahuri de tous les passants. Après avoir commis l'irréparable, le mis en cause a tout de suite pris la fuite vers une destination inconnue, avant qu'il ne soit arrêté par les services sécuritaires territorialement compétents. Les éléments de la Protection civile intervenus n'ont eu d'autre choix que de transporter la dépouille mortelle de la victime à l'hôpital de la commune de Tolga. Selon la page facebook «féminicides Algérie» le présumé auteur de ce meurtre était violent avec sa femme et sa fille. Le couple avait même divorcé à cause de cela, pour se réconcilier quelque temps plus tard. Une réconciliation qui s'est terminée par la mort d'une innocente.