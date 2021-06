«Un jeune, une idée», c'est là une initiative prometteuse qui a germé dans l'esprit suite à une discussion entre un jeune entrepreneur algérien, Anis Ben Tayeb et la directrice de la culture et des arts de Tizi Ouzou, Nabila Goumézienne. Ainsi est née l'idée d'une «caravane nationale: «Un jeune, une idée» que «Jil'Capc» (Génération' Conférence algérienne de patronat citoyen) soutient pleinement.

Cette rencontre a suscité une mûre réflexion et un débat constructif sur les jeunes et les start-up qui sont la locomotive du nouveau système économique algérien. Aussi, devient-il impératif de leur consacrer du temps pour les écouter, les encourager et le plus important, leur donner l'opportunité de «créer et innover».

L'organisateur n'est autre que MPI (Multi Projets Investissements), une entreprise de jeunes Algériens très ambitieux, activant dans le domaine de la communication digitale, de l'événementiel et les relations publiques à partir d'une approche créative.

Une exposition personnalisée sera dédiée, à cette occasion, à plus de 25 exposants (jeunes entrepreneurs, start-up, entreprises, sociétés, organismes et associations) pour qu'ils puissent exposer en toute liberté leurs projets, leurs produits, leurs services et leurs entreprises aux participants, aux visiteurs et au grand public.

«Un jeune, une idée» est un événement national, qui se déroulera sous forme de caravane qui va faire le tour du pays, afin de promouvoir la culture entrepreneuriale chez la jeunesse algérienne. Le jour du départ de cette caravane sera fixé selon le potentiel participant de la wilaya de départ.

L'événement vise quatre objectifs primordiaux à atteindre, à savoir:

1) encourager et inspirer les jeunes à créer leurs propres entreprises pour générer une valeur ajoutée pour l'économie nationale.

2) apprendre aux jeunes comment démarrer une start-up et la doter des ressources et des outils nécessaires pour les préparer au court, au moyen et au long terme.

3) bâtir une communauté d'entrepreneurs afin d'échanger et de se soutenir mutuellement, sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat purement algérien.

4) permettre enfin à la jeunesse algérienne, sur tout le territoire national, d'avoir accès à une série de formations, de conférences et de workshops pour pouvoir les introduire dans les mondes du business et de l'entrepreneuriat Un programme, riche en formation et des workshops dans le domaine de l'entrepreneuriat et des affaires, sera réservé aux participants. Ils seront assurés par des coachs, des instructeurs professionnels certifiés par l'Etat et éventuellement des formateurs étrangers. Parmi ces formations pointues, l'on peut citer l'Entrepreneurship, le Design Thinking, la gestion de projets, l'éthique entrepreneuriale, la réalisation d'un «plan business», d'un BMC (Business Model Canvas) et la communication en entreprise. De jeunes entrepreneurs, des jeunes porteurs de projets, des hommes d'affaires et différentes personnes expertes du domaine seront invités à ces travaux, afin de dispenser des conférences qui portent sur différentes thématiques entrant dans le cadre de l'entrepreneuriat et des start-up. Durant cette caravane nationale, sera lancé un grand concours dédié aux porteurs d'idées et de projets des différentes wilayas du pays. Ainsi, des membres de jurys qualifiés seront présents pour évaluer les projets des candidats. Les lauréats du concours seront récompensés à la fin de la cérémonie de clôture officielle de la caravane.