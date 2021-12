Une journée de sensibilisation a été organisée, jeudi, au pôle universitaire de Sidi Amar par l'université Badji Mokhtar d'Annaba.

Présenté par la direction de l'Ecole nationale polytechnique de Constantine, à l'initiative de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt), l'événement a trait à la plate-forme «Ibtikar» et les modalités d'accès. Des explications et des informations sur le concept de cette plate-forme numérique ont été fournies à l'occasion. Cette plate-forme est une véritable toile liant les différents secteurs et les domaines permettant, ainsi, l'accès aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants-chercheurs de l'université d'Annaba.

Un outil pour aider et accompagner la communauté estudiantine dans ses projets de thèses et de recherches.

D'ailleurs, l'engouement était perceptible aussi bien chez les étudiants que parmi les enseignants-chercheurs de l'université Badji Mokhtar. L'affluence de la communauté estudiantine, pour cette journée, dénote l'intérêt accordé aux projets de thèses et de recherche, au sein de l'université d'Annaba. Selon plusieurs étudiants qui préparent leurs projets de thèses et des enseignants chercheurs, cette nouvelle plate-forme est une promotion de la recherche dans tous les domaines.

Un outil à même de donner un élan qualitatif à la recherche, en amont et en aval.

La plupart des interlocuteurs ont estimé que l'université algérienne a, plus que jamais, besoin d'un rebond dans le domaine de la recherche et de l'innovation, dans tous les domaines et secteurs.

Les mêmes interlocuteurs ont souligné que «l'université algérienne est le premier partenaire dans le développement du pays».

Pour rappel, la Dgrsdt a lancé une campagne nationale pour les étudiants et les professeurs en leur offrant la possibilité de bénéficier des services d'intérêt commun, dans le but de les accompagner dans leurs projets de thèses à travers «Ibtikar».

Ces services communs sont dotés des derniers équipements scientifiques et technologiques, et sont encadrés par des chercheurs et ingénieurs qualifiés