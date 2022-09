En une seule journée, celle du jeudi, entre le tibunal administratif d'Alger et la cour de Tipaza, nous avons eu le plaisir de rencontrer des magistrats à l'humour sauf, malgré la campagne déclenchée par la neutralisation du «boucher» et de ses tours joués contre les mesquins et autres cupides. N'est-il pas arrivé à ce même «boucher» de photographier ses «clients quittant le hangar les bras chargés de viande congelée? Oui, en attendant le lancement des audiences, des juges et procureurs papotaient quand l'un d'eux 'était mis à raconter la dernière, comme seul un magistrat sait en narrer. C'est, dit-il, en relation de cette histoire de distribution gratuite par le «boucher», de cinq kg par personne de viande congelée ou surgelée, c'est comme vous voulez, trois collègues étaient entendus par l'Inspection générale en vue d'être fixés par le souci de ne pas se tromper de coupables. Chargé de les entendre, un Inspecteur n'avait même pas commencé sa première question que l'un des trois magistrats annonça tout de go:«Monsieur l' Inspecteur, j'ai le plaisir de vous faire savoir que nous sommes les trois ici présents issus de wilayas steppiques. L'un est de djebel Onk (Tébessa), le deuxième de M'sila et moi, je suis de M'Doukel (Barika-Batna). Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas des amateurs de viande surgelée ou congelée, mais de viande d'agneau de lait. Alors, vos renseignements sont erronés! Nous sommes d'ores et déjà innocents! Alors, avant de lancer de quelconques poursuites, réfléchissez» déclara, le plus sérieusement du monde le magistrat, décontracté à l' extrême. L'inspecteur retint un fou rire légitime parce que lui aussi est un enfant de la steppe, puisqu'il est originaire de Sougueur-Tiaret et sait ce que c'est que manger de la viande fraiche d'agneau veut dire, car dans les régions steppiques, on ne consomme jamais de la viande de mouton congelée, mais d'agneau de lait frais, très jeune et frais! À méditer!